06/10/2025
Barco carregado de materiais de construção afunda no rio Juruá após acidente em Porto Walter

O barco transportava materiais de construção quando o impacto abriu um rombo no casco

Na tarde do último sábado (04), uma embarcação de médio porte que seguia de Porto Walter com destino a Marechal Thaumaturgo, no Acre, afundou após colidir com um tronco no rio Juruá, nas proximidades da comunidade Vitória.

Embarcação teria afundado após bater em um tronco/Foto: Reprodução

O barco transportava materiais de construção quando o impacto abriu um rombo no casco, levando ao naufrágio. Moradores da comunidade, ao perceberem o acidente, agiram rapidamente para prestar socorro e retirar parte da carga, evitando que o prejuízo fosse ainda maior.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

De acordo com ribeirinhos, o período de estiagem tem reduzido o nível do rio Juruá, o que aumenta a presença de troncos e bancos de areia que representam riscos à navegação. Autoridades e moradores orientam que navegantes redobrem a atenção e mantenham velocidade reduzida em trechos mais rasos e com obstáculos naturais, a fim de prevenir novos acidentes.

