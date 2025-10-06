Barco carregado de materiais de construção afunda no rio Juruá após acidente em Porto Walter

Na tarde do último sábado (04), uma embarcação de médio porte que seguia de Porto Walter com destino a Marechal Thaumaturgo, no Acre, afundou após colidir com um tronco no rio Juruá, nas proximidades da comunidade Vitória.

O barco transportava materiais de construção quando o impacto abriu um rombo no casco, levando ao naufrágio. Moradores da comunidade, ao perceberem o acidente, agiram rapidamente para prestar socorro e retirar parte da carga, evitando que o prejuízo fosse ainda maior.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

De acordo com ribeirinhos, o período de estiagem tem reduzido o nível do rio Juruá, o que aumenta a presença de troncos e bancos de areia que representam riscos à navegação. Autoridades e moradores orientam que navegantes redobrem a atenção e mantenham velocidade reduzida em trechos mais rasos e com obstáculos naturais, a fim de prevenir novos acidentes.