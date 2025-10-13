Barco naufraga na orla do Rio Amazonas e populares ajudam no resgate

Uma embarcação de pequeno porte naufragou na tarde de sábado (11), na orla do Rio Amazonas, em Macapá (AP). O incidente ocorreu nas proximidades do trapiche Eliezer Levy e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, o barco apresentou problemas logo após se aproximar da área do trapiche. O fotógrafo Floriano Lima, que estava no local, registrou o momento do naufrágio e relatou a tensão da cena.

“Avisei o rapaz do trapiche e, pouco depois, chegaram policiais. Foi uma confusão. Achei que iam conseguir segurar, mas a maré virou e eles perderam a embarcação”, contou.

Populares e policiais militares que estavam nas imediações ajudaram os ocupantes a sair do barco em segurança. A embarcação acabou submersa após ser atingida pela força da maré.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de pessoas a bordo no momento do acidente.

Fonte: g1 Amapá

✍️ Redigido por ContilNet