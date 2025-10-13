13/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Barco naufraga na orla do Rio Amazonas e populares ajudam no resgate

Embarcação de pequeno porte afundou próximo ao trapiche Eliezer Levy; ninguém ficou ferido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma embarcação de pequeno porte naufragou na tarde de sábado (11), na orla do Rio Amazonas, em Macapá (AP). O incidente ocorreu nas proximidades do trapiche Eliezer Levy e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Embarcação naufraga na orla do Rio Amazonas, em Macapá — Foto: Floriano Lima/Arquivo Pessoal

De acordo com testemunhas, o barco apresentou problemas logo após se aproximar da área do trapiche. O fotógrafo Floriano Lima, que estava no local, registrou o momento do naufrágio e relatou a tensão da cena.
“Avisei o rapaz do trapiche e, pouco depois, chegaram policiais. Foi uma confusão. Achei que iam conseguir segurar, mas a maré virou e eles perderam a embarcação”, contou.

Embarcação antes de naufragar na orla do Rio Amazonas, em Macapá — Foto: Floriano Lima/Arquivo Pessoal

Embarcação antes de naufragar na orla do Rio Amazonas, em Macapá — Foto: Floriano Lima/Arquivo Pessoal

Populares e policiais militares que estavam nas imediações ajudaram os ocupantes a sair do barco em segurança. A embarcação acabou submersa após ser atingida pela força da maré.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de pessoas a bordo no momento do acidente.

Fonte: g1 Amapá
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost