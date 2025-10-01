barraco-de-mulher-com-bandeira-do-brasil-fez-passageiros-perderem-voos

A confusão gerada por uma passageira enrolada com a bandeira do Brasil dentro de um avião não só tirou a paz dos demais ocupantes da aeronave, como atrasou a decolagem e fez com que dezenas de passageiros perderem conexões. Segundo relatos à reportagem, em torno de 70 passageiros teriam sido prejudicados.

O episódio ocorreu nesta terça-feira (30/9), em um voo da Gol Linhas Aéreas saindo do Rio de Janeiro, com destino a Brasília.

Segundo uma passageira que perdeu a conexão, que preferiu não se identificar, o atraso na decolagem foi de cerca de uma hora. De acordo com ela, os passageiros que não conseguiram embarcar nos voos de conexão tinham como destino capitais como Manaus, Belém e Campo Grande.

Vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram a mulher xingando os passageiros. “Estuprador, abusador, aliciador, assediador”, afirmou. A passageira acabou retirada da aeronave pela Polícia Federal.

Uma passageira que estava no mesmo voo disse à reportagem que a mulher se identificava como bolsonarista. “Ela falou que estava num voo com petistas, que eram todos abusadores e não ia decolar”, contou.

A passageira deitou no chão. Agentes da PF então retiraram ela do avião. Apesar das ofensas, no voo não havia nenhum passageiro ostentando insígnias do PT.

Em outras imagens, é possível observar o momento em que agentes estão conversando com a mulher que proferiu os xingamentos. Logo em seguida, eles a tiram do avião e os passageiros comemoram a ação.

Veja as imagens:

O que diz a Gol

Em nota, a GOL confirmou o episódio e explicou que a confusão ocorreu durante o embarque do voo G3 2075, nesta terça-feira (30/9), ocasião em que uma cliente apresentou comportamento inadequado, e a tripulação seguiu os procedimentos de acionamento de apoio das autoridades policiais.

“A Gol reforça que todas as ações referentes a este caso foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”, declarou.

O Metrópoles questionou a companhia sobre o número de conexões perdidas. O espaço segue aberto.