Barraco! Nicki Minaj cancela lançamento de álbum e culpa Jay-Z: “Pague o que deve”

Escrito por Portal Leo Dias
Em sua nova personalidade de barraqueira digital, Nicki Minaj causou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (15/10). Dias após anunciar que lançaria um novo álbum em março de 2026, a rapper cancelou o projeto e ainda culpou Jay-Z por uma suposta dívida antiga, “kármica” e financeira.

Tudo começou quando Nicki publicou no X (antigo Twitter) que Jay-Z lhe deve entre US$ 100 e 200 milhões (cerca de R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão).

Segundo a artista, ela teria direito a 3% da Tidal, serviço de streaming fundado por Jay-Z em 2015, que reunia músicas e conteúdos exclusivos de grandes artistas, como a própria Nicki. O conflito teria se agravado após a venda da plataforma para a Square, empresa de Jack Dorsey, em 2021, quando Minaj afirma ter recebido apenas US$ 1 milhão.

“Calculamos algo entre 100 e 200 milhões até agora. Jay-Z, me liga para resolver essa dívida kármica. Está só acumulando juros. Pague o que deve. Ainda te mantenho no meu TOP 5, porém”, escreveu a rapper em um dos posts.

Nicki também afirmou que, se receber o valor que considera devido, pretende investir parte dele em iniciativas sociais.

“Vou usar parte do dinheiro que o Jay-Z me deve para colocar alguns dos meus Barbz na faculdade, pagando suas mensalidades e dívidas estudantis por meio da minha instituição de caridade Student of the Game”, declarou.

Horas depois, ela confirmou o cancelamento do álbum previsto para março de 2026, dizendo que só retomará o projeto “quando tudo estiver resolvido”.

“Ok, não vou mais lançar o álbum. A música acabou. Espero que esteja feliz agora, Jay-Z. Tchau, Barbz. Amo vocês para sempre”, finalizou.

