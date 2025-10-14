Barraco político: vereador e esposa protagonizam cena digna de novela mexicana com direito a polícia

Feliz Aniversário, Railine Brinto

Os parabéns da semana vão para Railine Brinto, que no último dia 10 celebrou mais um ano de vida em grande estilo!

Reconhecida como uma das melhores profissionais quando o assunto é cabelos bonitos, Railine é sinônimo de talento, dedicação e excelência. Mas não é só no trabalho que ela brilha, Railine é também um ser humano admirável, que transborda carisma, amor e fé.

Mãe, esposa, filha e profissional incomparável, ela representa perfeitamente aquela frase tão verdadeira: “a menina dos olhos de Deus”, pois tudo o que toca com as mãos prospera.

Que este novo ciclo venha repleto de grandes bênçãos, saúde, sucesso e muitas conquistas.

Parabéns, Railine! Você é luz por onde passa.

Escola Élson Dias Dantas

A Escola de Tempo Integral Élson Dias Dantas viveu dias de muita animação e aprendizado com a realização do Interclasse Escolar, evento que reuniu alunos e professores em um verdadeiro espetáculo de esporte e confraternização.

O principal objetivo da iniciativa foi estimular a prática esportiva e o espírito de equipe, promovendo entre as crianças valores como respeito, cooperação e amizade. A quadra do bairro onde a escola fica localizada se transformou em um espaço vibrante, cheio de energia e diversão, mostrando que o esporte também é um grande aliado da educação.

Mas as comemorações não pararam por aí! Em alusão ao Dia das Crianças, a escola preparou uma programação especial repleta de atividades lúdicas e criativas. Teve sala de cinema, pintura facial, bingos, dança, pula-pula e até momento de soltar pipa, garantindo sorrisos e memórias inesquecíveis para os pequenos.

A direção e os professores destacaram que ações como essas fortalecem o vínculo entre escola e comunidade, tornando o ambiente escolar mais acolhedor e divertido.

Com muito carinho e dedicação, a Escola Élson Dias Dantas mostrou mais uma vez que educar também é cuidar, celebrar e incentivar o desenvolvimento integral de cada criança.

Fotos: Repeodução

Conveniência Pimenta Café

Em pouco tempo de funcionamento, a Conveniência Pimenta Café já se tornou o novo ponto de encontro dos moradores da fronteira que apreciam boa comida, bebidas geladas e um ambiente acolhedor. O espaço, que acaba de completar seu primeiro mês de sucesso, comemorou a data em grande estilo ,com uma noite animada, repleta de música, amigos e deliciosos drinks.

Durante toda a semana, o Pimenta Café tem atraído clientes com suas promoções especiais de cervejas e chopp, além de um cardápio variado que vai de pratos feitos e petiscos irresistíveis a bebidas para todos os gostos.

Com um atendimento de qualidade e uma energia contagiante, o local vem se firmando como o destino certo para quem busca descontração e bons momentos.

Pimenta Café abor, diversão e aquele clima que só o Acre sabe ter! O novo point que chegou para ficar no coração da cidade.

Café de Xapuri

O município de Xapuri acaba de se consagrar como referência estadual na produção de café de qualidade. O produtor José Sebastião de Oliveira, da Colônia Bela Vista, conquistou o 1º lugar no Qualicafé 2025, alcançando a impressionante pontuação de 89,5 pontos, um resultado que o coloca entre os melhores produtores do Acre.

Com aroma e sabor marcantes, o café xapuriense encantou os jurados com suas notas sensoriais de mel, caramelo e pudim de leite, refletindo o cuidado e a dedicação de quem cultiva com amor e tradição.

O reconhecimento é motivo de grande orgulho para Xapuri e para toda a região, que vem fortalecendo cada vez mais a agricultura familiar e investindo em programas de incentivo à produção sustentável.

Mais do que um prêmio, a conquista simboliza o potencial do campo acreano e a força de um povo que transforma trabalho em excelência. Xapuri mostra, mais uma vez, que é terra de gente talentosa e de um café que carrega o verdadeiro sabor do Acre!

Clínica Divino Cuidado

A Clínica Divino Cuidado vem se destacando como uma das principais referências em fisioterapia e reabilitação na região de fronteira. Com uma equipe altamente qualificada e atendimento humanizado, a clínica tem como missão promover qualidade de vida, alívio da dor e recuperação funcional de seus pacientes.

Oferecendo tratamentos modernos e personalizados, a Divino Cuidado une tecnologia, conhecimento científico e empatia, garantindo resultados eficazes e um cuidado completo com o corpo e a mente.

Com um ambiente acolhedor e estrutura pensada para o conforto dos pacientes, a clínica reforça diariamente seu compromisso com a saúde, o movimento e o bem-estar.

Em cada atendimento, a Divino Cuidado mostra que cuidar é, acima de tudo, um ato de amor e dedicação.

Baile do Havaí

O Q.G.I.V Gastrobar será palco de uma das festas mais esperadas do ano: o Baile do Havaí + BDay da Patroa, que acontece no próximo dia 25 de outubro, a partir das 21h. O evento promete uma noite inesquecível, repleta de .música, diversão e energia contagiante

Com decoração temática, ilha de frutas e um ambiente totalmente preparado para transportar o público ao clima havaiano, a festa contará com grandes atrações musicais, entre elas Pagodin do Richard, DJ Tiago e o renomado cantor Edu Casseb, garantindo um repertório vibrante e dançante.

Os ingressos do primeiro lote antecipado já estão disponíveis por R$ 50,00, e as opções de mesas e camarotes oferecem conforto e exclusividade o camarote inclui uma garrafa de whisky Old Parr e energéticos.

Com o apoio de diversas marcas e patrocinadores, o Baile do Havaí 2025 promete ser o evento mais comentado da temporada, reunindo gente bonita, boa música e aquele clima de festa que só a fronteira sabe proporcionar.

Prepare o seu traje tropical e venha viver essa noite inesquecível no Q.G.I.V Gastrobar!

Vida alheia

E mais uma vez o nosso famoso vereador, aquele mesmo que é protagonista das histórias que, contando, ninguém acredita e vendo, muito menos! Desta vez, o enredo foi digno de uma novela mexicana: o clima esquentou entre o político e sua digníssima esposa, e a confusão foi tanta que até a polícia precisou ser acionada. Mas calma, o barraco não virou caso de polícia! Com a chegada dos militares, os ânimos se acalmaram e tudo voltou à “paz e amor”. Agora é esperar pelos próximos capítulos dessa novela que, pelo visto, ainda vai render muita audiência!

Pois é, meus amores, a porteira subiu e não foi em um forró na zona rural, não! O babado aconteceu em um certo local que vem sendo o novo point da juventude fronteiriça, aquele espacinho onde o povo vai pra ouvir um som, beber uma gelada e, claro, fugir dos olhares curiosos. Mas o sossego durou pouco! O lugar já está na mira dos fofoqueiros de plantão e, recentemente, foi palco de um verdadeiro round entre duas queridas da fronteira. Tudo começou quando o namorado de uma resolveu levar “a outra”. A namorada, desconfiada, foi atrás, e não é que achou o amado? Aí, meu povo, foi poeira, peia e cabelo voando! O som parou, o povo assistiu, e o barraco foi digno de replay!

E vocês já sabem quem é o mais novo corno da cidade? Pois é, não sabem, né! E nem vão saber nomes por mim, que aqui a gente só conta o babado, não entrega o ouro! Mas o detalhe é que nem o próprio traído desconfia da traição fitness que tá rolando por aí. Dizem as más línguas que o sócio do bonitão é ninguém menos que um personal traine. Então, meu querido se cuida, viu? Porque o negócio tá quente, e o shape pode até estar em dia, mas o chifre tá crescendo em silêncio!

: E não é que um secretário de uma das prefeituras da fronteira resolveu dar uma escapadinha durante o expediente? O bonitão foi visto em um barzinho secreto, tomando aquela cerveja gelada e ouvindo um som bem animado, enquanto o povo da prefeitura se perguntava: “Cadê o nosso ilustre secretário?” O detalhe mais curioso: ele tentou disfarçar chegando tarde na reunião, mas o “cheiro de cachaça” denunciou e o pessoal do café não perdoou o meme!

Dizem as más línguas que o novinho bancado pela comerciante local virou verdadeiro celebridade da noite só que do lado boliviano! Ele anda organizando encontros “quentes” em uma pousada discreta, onde a diversão não tem hora pra acabar. E olha que o povo da cidade tá de olho, mas ninguém quer perder o espetáculo!

Apoio: