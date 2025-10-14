Barrigas aparecem, partos relâmpago: “Vale Tudo” acelera gravidez de Solange e Fátima no fim

Depois de meses sendo alvo de piadas nas redes sociais, as barrigas de Solange (Alice Wegmann) e Fátima (Bella Campos) finalmente vão dar o ar da graça juntas — e bem em cima da hora. A novela, que termina na próxima sexta-feira (17), vai exibir no capítulo desta quarta-feira (15) a tão esperada cena em que as duas personagens aparecem com seus barrigões de grávida de 9 meses.

Mas o que parecia um avanço no enredo será, na prática, uma corrida contra o tempo. Isso porque os partos de Solange e também de Fátima acontecerão na última cena do capítulo seguinte, na quinta-feira (16), ou seja, no penúltimo episódio da trama.

A decisão de concentrar o arco final das duas gravidezes nos minutos finais da novela pegou mal entre parte do público, que já vinha criticando a condução dessas histórias. Desde que as personagens anunciaram suas gestações, o tempo passou, o clima mudou, tramas paralelas foram e voltaram — mas as barrigas continuavam sumidas.

No X (antigo Twitter), os comentários foram afiados: “Essas crianças vão nascer direto pro vestibular”, brincou um usuário. Outro foi mais direto: “Na novela, só a barriga que não evolui. Zero compromisso com a linha do tempo”.

O tema virou meme recorrente, com montagens de Solange em cenas ensolaradas sem nenhum sinal de gravidez, enquanto outras personagens já enfrentavam dilemas completamente diferentes. A sensação de que a produção ignorou a passagem de tempo para manter o foco em outros núcleos foi reforçada por essa aceleração de última hora.

Com o fim da novela marcado para sexta-feira (17), o público terá pouco tempo para ver as personagens em seus novos papéis como mães. E as crianças, que levaram quase nada de tempo para “crescer” na barriga, devem sair direto da maternidade para os créditos finais.