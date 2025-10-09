barroso-anuncia-aposentadoria-do-stf

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou, nesta quinta-feira (9/10) sua aposentadoria da Suprema Corte. O magistrado, hoje com 67 anos, poderia ocupar a cadeira até completar 75 anos, mas decidiu adiantar sua saída. “Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder”, afirmou.

Barroso anunciou a decisão ao fim da sessão desta quinta-feira (9/10). “Por 12 anos ocupei o cargo de ministro do STF tendo sendo ministro nos últimos 2 anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça e da democracia. A vida me proporcionou a benção de servir ao país”, disse.

Também estiveram presentes na cerimônia os convidados: o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB); o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o antecessor de Fachin na presidência do STF, ministro Luís Roberto Barroso; e o presidente do Senado Federal que não está no frame de vídeo, Davi Alcolumbre (União Brasil/AP)

O ministro foi presidente da Suprema Corte por dois anos e terminou seu mandato na semana passada. Com a mudança, o ministro Edson Fachin assumiu a presidência do STF.

Barroso é autor de obras que trata de Direito Constitucional e de diversos artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, além de ter sido procurador do Estado do Rio de Janeiro.

Com a decisão de Barroso, abre-se uma porta para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicar um novo nome à Suprema Corte.