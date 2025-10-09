Barroso dá recado a assessores que o indagam sobre permanência no STF

O ministro Luís Roberto Barroso foi abordado por assessores de seu gabinete que perguntaram se o magistrado permanecerá no STF ou deixará o cargo antes da aposentadoria compulsória, que ocorreria apenas em 2033.
Concursados em outros órgãos da administração pública, esses servidores buscavam saber se deveriam planejar o retorno às suas funções de origem.
A resposta de Barroso foi, na interpretação de quem ouviu, conclusiva. O ministro disse aos assessores que, até dezembro deste ano, eles não têm que se preocupar com mudanças.
Diante da fala do magistrado, integrantes de seu gabinete começaram a se organizar para voltar a atuar fora da Suprema Corte.