15/10/2025
Universo POP
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo

Barroso diz que não indicou a Lula nenhum nome para o STF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
barroso-diz-que-nao-indicou-a-lula-nenhum-nome-para-o-stf

Diferentemente de Ricardo Lewandowski, que ao se aposentar indicou a Lula um nome para a vaga no STF, o ministro Luís Roberto Barroso não fez nenhuma sugestão nominal ao presidente da República.

“Não conversei com o presidente sobre isso”, disse Barroso à coluna.

Leia também

O magistrado é simpático à indicação de uma mulher para a Corte, mas dá sinais de que não promoverá uma campanha em prol de algum nome específico.

Quando Lewandowski se aposentou, levou a Lula o nome do jurista Manoel Carlos de Almeida Neto, com quem havia trabalhado no STF. O presidente, contudo, optou por indicar à Corte o seu advogado Cristiano Zanin.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost