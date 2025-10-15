Barroso diz que não indicou a Lula nenhum nome para o STF

Diferentemente de Ricardo Lewandowski, que ao se aposentar indicou a Lula um nome para a vaga no STF, o ministro Luís Roberto Barroso não fez nenhuma sugestão nominal ao presidente da República.
“Não conversei com o presidente sobre isso”, disse Barroso à coluna.
O magistrado é simpático à indicação de uma mulher para a Corte, mas dá sinais de que não promoverá uma campanha em prol de algum nome específico.
Quando Lewandowski se aposentou, levou a Lula o nome do jurista Manoel Carlos de Almeida Neto, com quem havia trabalhado no STF. O presidente, contudo, optou por indicar à Corte o seu advogado Cristiano Zanin.