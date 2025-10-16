16/10/2025
Barroso tem melhora, mas segue internado em hospital de Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, nesta quinta-feira (16/10), após passar mal na quarta-feira (15). Inicialmente, a suspeita que levou o ministro à unidade de saúde foi virose. Ele, porém, precisou fazer uma bateria de exames para identificar a causa do problema.

Barroso passou a noite internado e segue no hospital, onde ainda vai fazer novos exames. Desta quarta para quinta-feira, ele teve melhora, mas não há notícias sobre alta.

A ida de Barroso ocorreu no mesmo dia em que foi publicado o decreto de sua aposentadoria no Diário Oficial da União (DOU), assinado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a portaria, a aposentadoria do ministro começa a valer a partir do próximo sábado (18/10). Com isso, Lula terá de indicar substituto para a vaga.

