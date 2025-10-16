Bateu de frente! João Vicente desmente Gracyanne e questiona influenciadora em mensagem

O jogo virou! João Vicente de Castro não gostou de ouvir os áudios de Gracyanne Barbosa, divulgados pela colunista Fábia Oliveira, confirmando o envolvimento com o ator. Segundo o galã, que está no ar no remake de “Vale Tudo”, em conversa com Lucas Pasin, ele garantiu que nunca beijou a musa fitness e afirmou que não é ele quem está mentindo, mas sim a ex-esposa de Belo. Além disso, o global revelou que mandou uma mensagem para a personalidade da mídia questionando a declaração.

“Só consigo pensar que é outro João. Juro pela saúde da minha família que nunca a beijei. Estive com ela [Gracyanne] duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei com ela. Então, é ela [quem está mentindo], não sou eu. Mandei mensagem para entender a situação. Uma coisa eu afirmo: nunca fiquei com ela”, disparou João Vicente.

João Vicente de CastroFoto: Reprodução/Instagram @joaovicente27

Confira na íntegra o áudio de Gracyanne:

“O João (Vicente de Castro) é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”, disse a ex-BBB nos áudios que Fábia recebeu, com a declaração feita em abril.

Como tudo começou:

De acordo com informações exclusivas obtidas pela nossa reportagem, os famosos anunciariam oficialmente a união nos próximos dias e já estavam se conhecendo há alguns meses. Em setembro, Barbosa e Castro foram vistos juntos na festa de aniversário de Luciano Huck, no Rio de Janeiro. Em entrevista concedida ao portal LeoDias, a beldade comentou que viveu um breve romance com um ator, mas que o relacionamento não deu certo. Vale ressaltar que, em conversa com a repórter Monique Arruda, a ex-Tchakabum revelou em “off” o nome do João, nos bastidores da entrevista.