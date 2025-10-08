Batida entre três carros causa lentidão no trânsito em horário de pico em Rio Branco; veja vídeo

O trânsito ficou lento na tarde desta quarta-feira (8) em Rio Branco após uma batida envolvendo três carros. O acidente aconteceu próximo ao Aviário, em uma área de retorno e rotatória.

De acordo com informações de motoristas que passavam pelo local, o fluxo de veículos ficou parcialmente interrompido enquanto os condutores aguardavam a chegada da Polícia de Trânsito para registrar a ocorrência. Não há informações sobre feridos.

A colisão causou congestionamento durante o horário de pico.

Veja o vídeo: