Battlefield 6 revive o espírito clássico da franquia e entrega espetáculo cinematográfico

Lançamento, preço e plataformas

O Battlefield 6 chega em 10 de outubro para PS5, Xbox Series X|S e PC (R$ 350 a R$ 499). A nova trama se passa em 2027, num cenário de tensão global entre a OTAN e a corporação militar privada Pax Armata.

🎮 Campanha: foco em imersão

Você controla o sargento Dylan Murphy, dos Marine Raiders (Esquadrão Dagger). A missão inicial, “Sempre Fiéis”, acontece na Geórgia e já apresenta o tom da campanha: ataques-surpresa, fugas cinematográficas, infiltrações e demolições com C4. A narrativa mistura ação militar e perdas pessoais — curta, porém intensa.

🔫 Jogabilidade: o grande acerto

Tiroteio mais sólido e preciso , com sensação realista de peso das armas.

Movimentação fluida (pular obstáculos, deitar mirando, flanquear).

Sistema de classes de volta (Assalto, Engenheiro, Suporte, Recon), recuperando a identidade tática clássica.

Feedback no controle (PS5) convincente; assistência de mira pode soar “forte” em espaços fechados.

💥 Destruição em tempo real

O “DNA” da série retorna com força: paredes, colunas, veículos e estruturas cedem aos impactos. Mapas evoluem durante as partidas — um prédio inteiro pode ir ao chão, alterando rotas e coberturas. Clima dinâmico (tempestades, neblina, mares revoltos) intensifica a imersão.

🌍 Visual e ambientação

Cenários amplos, detalhados e fotorealistas, com paleta mais crua e “tons frios”. Há zonas urbanas, montanhas, florestas tropicais e neve, compondo um campo de batalha sempre vivo e cinematográfico.

🕹️ Multiplayer: essência Battlefield

Conquista volta com grandes batalhas (até 128 jogadores no PC).

Zonas de captura melhor distribuídas e objetivos claros.

Veículos (tanques e helicópteros) decisivos, exigindo coordenação de equipe.

Portal retorna mais robusto, permitindo modos personalizados e revival de mapas clássicos — longevidade garantida ao online.

✅ Vale a pena?

Para fãs de multiplayer e guerras épicas : sim — BF6 acerta na mistura de caos, destruição e estratégia, resgatando a magia de BF3/BF4 .

Para quem quer só a campanha: experiência impactante, porém curta — pode valer esperar promoção pelo preço praticado no Brasil.

Trailer de Battlefield 6

Fonte: TechTudo / Impressões de gameplay

✍️ Redigido por ContilNet