Battlefield 6 revive o espírito clássico da franquia e entrega espetáculo cinematográfico

Lançamento, preço e plataformas
O Battlefield 6 chega em 10 de outubro para PS5, Xbox Series X|S e PC (R$ 350 a R$ 499). A nova trama se passa em 2027, num cenário de tensão global entre a OTAN e a corporação militar privada Pax Armata.
🎮 Campanha: foco em imersão
Você controla o sargento Dylan Murphy, dos Marine Raiders (Esquadrão Dagger). A missão inicial, “Sempre Fiéis”, acontece na Geórgia e já apresenta o tom da campanha: ataques-surpresa, fugas cinematográficas, infiltrações e demolições com C4. A narrativa mistura ação militar e perdas pessoais — curta, porém intensa.
🔫 Jogabilidade: o grande acerto
-
Tiroteio mais sólido e preciso, com sensação realista de peso das armas.
-
Movimentação fluida (pular obstáculos, deitar mirando, flanquear).
-
Sistema de classes de volta (Assalto, Engenheiro, Suporte, Recon), recuperando a identidade tática clássica.
-
Feedback no controle (PS5) convincente; assistência de mira pode soar “forte” em espaços fechados.
💥 Destruição em tempo real
O “DNA” da série retorna com força: paredes, colunas, veículos e estruturas cedem aos impactos. Mapas evoluem durante as partidas — um prédio inteiro pode ir ao chão, alterando rotas e coberturas. Clima dinâmico (tempestades, neblina, mares revoltos) intensifica a imersão.
🌍 Visual e ambientação
Cenários amplos, detalhados e fotorealistas, com paleta mais crua e “tons frios”. Há zonas urbanas, montanhas, florestas tropicais e neve, compondo um campo de batalha sempre vivo e cinematográfico.
🕹️ Multiplayer: essência Battlefield
-
Conquista volta com grandes batalhas (até 128 jogadores no PC).
-
Zonas de captura melhor distribuídas e objetivos claros.
-
Veículos (tanques e helicópteros) decisivos, exigindo coordenação de equipe.
-
Portal retorna mais robusto, permitindo modos personalizados e revival de mapas clássicos — longevidade garantida ao online.
✅ Vale a pena?
-
Para fãs de multiplayer e guerras épicas: sim — BF6 acerta na mistura de caos, destruição e estratégia, resgatando a magia de BF3/BF4.
-
Para quem quer só a campanha: experiência impactante, porém curta — pode valer esperar promoção pelo preço praticado no Brasil.
Trailer de Battlefield 6
Fonte: TechTudo / Impressões de gameplay
✍️ Redigido por ContilNet