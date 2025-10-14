Battlefield 6 x Call of Duty: Black Ops 7 qual FPS vale mais a pena em 2025?

Após anos de hegemonia de Call of Duty, Battlefield 6 volta às origens e reacende a rivalidade com Black Ops 7 no fim de 2025. Abaixo, o raio-X ponto a ponto e um veredito por perfil de jogador.
Lançamentos, preço e plataformas
-
Battlefield 6 — lançado em 10 de outubro
PS5/Xbox Series X|S: a partir de R$ 349 · PC (Steam/Epic/EA App): R$ 299
-
Call of Duty: Black Ops 7 — lançamento em 14 de novembro
PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam/Battle.net): R$ 349,90
Campanha (História)
Battlefield 6 traz de volta o single-player em 2027, com tom militar moderno. Você controla a esquadra Dagger 13 em operações globais (Saara, Gibraltar e Nova York) contra a corporação Pax Armata.
Black Ops 7 se passa em 2035, com ênfase em guerra psicológica e a organização The Guild — clima “mind-bending” típico da sub-série, com cenários como Tóquio e Angola.
Quem leva?
-
Quer campanha “pé no chão” e militar moderna → Battlefield 6
-
Prefere narrativa de conspiração com psicodelia e viradas de roteiro → Black Ops 7
Gameplay
Battlefield 6 aposta em confrontos de larga escala, veículos, sistema de classes e o novo Combate Cinestésico (rolar, pular janelas, sprint agachado, arrastar aliados para reanimação, pendurar em veículos).
Black Ops 7 evolui o Omnimovement: liberdade total para correr, deslizar e até wallrun (sem duplo salto/jatos), focando ritmo frenético e gunplay individualista.
Quem leva?
-
Times, objetivos e sandbox com veículos → Battlefield 6
-
Mecânicas de movimento agressivas e skill ceiling alto → Black Ops 7
Gráficos e performance
Battlefield 6 usa Frostbite (DICE), com destaque para destruição de cenários integrada ao gameplay.
Black Ops 7 roda na IW 9.0 (Infinity Ward), com amplo suporte de hardware — inclusive PS4/Xbox One.
Quem leva?
-
Destruição e espetáculo em grande escala → Battlefield 6
-
Ampla compatibilidade e estabilidade em mais plataformas → Black Ops 7
Multiplayer
Battlefield 6: o coração do jogo — 64 jogadores (32v32), mapas amplos, veículos e objetivos; modos menores existem, mas o brilho está nas batalhas massivas.
Black Ops 7: foco em 6v6 com 16 mapas no lançamento, além de listas maiores (20v20) e o cooperativo Zombies.
Quem leva?
-
Guerra total e trabalho em equipe → Battlefield 6
-
Ação imediata, time-to-kill rápido e variedade de modos → Black Ops 7 (bônus: Zombies)
Conteúdo extra e ecossistema
Battlefield 6: Battlefield Portal para criar modos/mapas e prolongar a vida útil. Promessa de manter estética autêntica.
Black Ops 7: Zombies + integração com Warzone (progressão compartilhada). Compromisso recente de moderar colaborações/skins fora do tema para preservar a identidade.
Quem leva?
-
Ferramentas criativas da comunidade → Battlefield 6
-
Pacote vivo com live service (Zombies + Warzone) → Black Ops 7
Tabela resumo
|Critério
|Battlefield 6
|Black Ops 7
|Campanha
|Militar moderna, global
|Thriller psicológico futurista
|Gameplay
|Classes, veículos, Combate Cinestésico, teamplay
|Omnimovement, wallrun, ritmo frenético
|Gráficos
|Destruição e imersão
|Amplo suporte de hardware
|Multiplayer
|64 jogadores, objetivos
|6v6 forte, Zombies, 20v20
|Conteúdo extra
|Battlefield Portal
|Zombies + Warzone
|Plataformas
|PS5, XSX
|S, PC
Veredito: qual é “o melhor” — e para quem?
-
Quer batalhas épicas em equipe, mapas gigantes e veículos?
👉 Compre Battlefield 6. É a melhor escolha para quem ama objetivos e coordenação de esquadrão — e deseja uma campanha militar atual.
-
Prefere ação rápida, progressão constante, Zombies e ecossistema com Warzone?
👉 Vá de Call of Duty: Black Ops 7. É ideal para quem joga todo dia, curte listas 6v6 e quer conteúdo vivo o ano inteiro.
-
Custo-benefício/Plataforma antiga (PS4/Xbox One):
👉 Black Ops 7 é a opção — Battlefield 6 é só nova geração/PC.
Nota editorial: Em multiplayer de grande escala, Battlefield 6 leva vantagem. Em variedade de modos e “jogar sempre tem algo novo”, Black Ops 7 segue fortíssimo.
Fonte: materiais oficiais de Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 / Tech Tudo
✍️ Redigido por ContilNet Notícias