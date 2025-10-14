Battlefield 6 x Call of Duty: Black Ops 7 qual FPS vale mais a pena em 2025?

Após anos de hegemonia de Call of Duty, Battlefield 6 volta às origens e reacende a rivalidade com Black Ops 7 no fim de 2025. Abaixo, o raio-X ponto a ponto e um veredito por perfil de jogador.

Lançamentos, preço e plataformas

Battlefield 6 — lançado em 10 de outubro

PS5 / Xbox Series X|S : a partir de R$ 349 · PC (Steam/Epic/EA App) : R$ 299

Call of Duty: Black Ops 7 — lançamento em 14 de novembro

PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam/Battle.net): R$ 349,90

Campanha (História)

Battlefield 6 traz de volta o single-player em 2027, com tom militar moderno. Você controla a esquadra Dagger 13 em operações globais (Saara, Gibraltar e Nova York) contra a corporação Pax Armata.

Black Ops 7 se passa em 2035, com ênfase em guerra psicológica e a organização The Guild — clima “mind-bending” típico da sub-série, com cenários como Tóquio e Angola.

Quem leva?

Quer campanha “pé no chão” e militar moderna → Battlefield 6

Prefere narrativa de conspiração com psicodelia e viradas de roteiro → Black Ops 7

Gameplay

Battlefield 6 aposta em confrontos de larga escala, veículos, sistema de classes e o novo Combate Cinestésico (rolar, pular janelas, sprint agachado, arrastar aliados para reanimação, pendurar em veículos).

Black Ops 7 evolui o Omnimovement: liberdade total para correr, deslizar e até wallrun (sem duplo salto/jatos), focando ritmo frenético e gunplay individualista.

Quem leva?

Times, objetivos e sandbox com veículos → Battlefield 6

Mecânicas de movimento agressivas e skill ceiling alto → Black Ops 7

Gráficos e performance

Battlefield 6 usa Frostbite (DICE), com destaque para destruição de cenários integrada ao gameplay.

Black Ops 7 roda na IW 9.0 (Infinity Ward), com amplo suporte de hardware — inclusive PS4/Xbox One.

Quem leva?

Destruição e espetáculo em grande escala → Battlefield 6

Ampla compatibilidade e estabilidade em mais plataformas → Black Ops 7

Multiplayer

Battlefield 6: o coração do jogo — 64 jogadores (32v32), mapas amplos, veículos e objetivos; modos menores existem, mas o brilho está nas batalhas massivas.

Black Ops 7: foco em 6v6 com 16 mapas no lançamento, além de listas maiores (20v20) e o cooperativo Zombies.

Quem leva?

Guerra total e trabalho em equipe → Battlefield 6

Ação imediata, time-to-kill rápido e variedade de modos → Black Ops 7 (bônus: Zombies)

Conteúdo extra e ecossistema

Battlefield 6: Battlefield Portal para criar modos/mapas e prolongar a vida útil. Promessa de manter estética autêntica.

Black Ops 7: Zombies + integração com Warzone (progressão compartilhada). Compromisso recente de moderar colaborações/skins fora do tema para preservar a identidade.

Quem leva?

Ferramentas criativas da comunidade → Battlefield 6

Pacote vivo com live service (Zombies + Warzone) → Black Ops 7

Tabela resumo

Critério Battlefield 6 Black Ops 7 Campanha Militar moderna, global Thriller psicológico futurista Gameplay Classes, veículos, Combate Cinestésico, teamplay Omnimovement, wallrun, ritmo frenético Gráficos Destruição e imersão Amplo suporte de hardware Multiplayer 64 jogadores, objetivos 6v6 forte, Zombies, 20v20 Conteúdo extra Battlefield Portal Zombies + Warzone Plataformas PS5, XSX S, PC

Veredito: qual é “o melhor” — e para quem?

Quer batalhas épicas em equipe, mapas gigantes e veículos?

👉 Compre Battlefield 6. É a melhor escolha para quem ama objetivos e coordenação de esquadrão — e deseja uma campanha militar atual.

Prefere ação rápida, progressão constante, Zombies e ecossistema com Warzone?

👉 Vá de Call of Duty: Black Ops 7. É ideal para quem joga todo dia, curte listas 6v6 e quer conteúdo vivo o ano inteiro.

Custo-benefício/Plataforma antiga (PS4/Xbox One):

👉 Black Ops 7 é a opção — Battlefield 6 é só nova geração/PC.

Nota editorial: Em multiplayer de grande escala, Battlefield 6 leva vantagem. Em variedade de modos e “jogar sempre tem algo novo”, Black Ops 7 segue fortíssimo.

Fonte: materiais oficiais de Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 / Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet Notícias