Battlefield RedSec: novo Battle Royale gratuito chega para rivalizar com Call of Duty: Warzone

A Electronic Arts (EA) lançou nesta terça-feira (28) o aguardado Battlefield RedSec, o primeiro Battle Royale gratuito da franquia. O game chega junto com a Temporada 1 de Battlefield 6, trazendo ação em larga escala, veículos de combate, destruição tática e novos modos criados pela comunidade.

Disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S e PC (via Steam, Epic Games Store e EA App), Battlefield RedSec aposta em uma experiência independente e totalmente free-to-play, sem necessidade de possuir o jogo-base.

🎮 É grátis mesmo?

Sim! Battlefield RedSec é 100% gratuito, no mesmo modelo de Call of Duty: Warzone.

Jogadores podem fazer o download livremente, sem precisar ser assinantes da PS Plus ou do Xbox Game Pass.

O título conta com microtransações opcionais via Passe de Temporada e BFC, a moeda premium usada para adquirir itens cosméticos e skins exclusivas.

💡 Para baixar: basta pesquisar Battlefield RedSec na PS Store, Microsoft Store, Steam, Epic Games Store ou EA App, e instalar gratuitamente.

⚔️ Gameplay explosiva e classes clássicas

Battlefield RedSec preserva a essência do Battlefield 6, com foco em confrontos em larga escala, ambientes destrutíveis e uso de veículos militares.

Cada partida reúne 100 jogadores, divididos em duplas ou esquadrões de quatro, que saltam de paraquedas sobre Fort Lyndon, o novo mapa ambientado no sul da Califórnia.

A missão: ser o último time sobrevivente — mas há também contratos opcionais que rendem recompensas especiais.

O jogo mantém as quatro classes tradicionais:

🪖 Assalto – especialista em combate direto;

🧰 Engenheiro – foco em veículos e reparos;

💉 Suporte – assistência e ressuscitação de aliados;

🎯 Reconhecimento – táticas de longo alcance e drones.

Destaque também para o anel de gás, que elimina instantaneamente qualquer jogador que ultrapasse seus limites. Nos primeiros minutos da partida, há ainda o sistema de “Segunda Chance”, que devolve temporariamente os jogadores eliminados ao campo de batalha.

🧩 Modos adicionais

Além do Battle Royale principal, Battlefield RedSec inclui modos paralelos:

Iniciação – versão simplificada, com até 48 jogadores ou bots, ideal para iniciantes;

Arena (Gauntlet) – confrontos entre oito esquadrões em missões táticas com rodadas eliminatórias;

Portal Community Creations – sandbox que permite criar modos personalizados, incluindo armas, mapas e regras inspiradas em Battlefield 6.

🖥️ Requisitos mínimos e recomendados (PC)

Requisitos Mínimos Recomendados Sistema Operacional Windows 10 Windows 11 Processador AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 3700X ou Intel Core i7-10700 Memória RAM 16 GB 16 GB Placa de vídeo AMD Radeon RX 5600 XT / Nvidia RTX 2060 / Intel Arc A380 AMD RX 6700 XT / Nvidia RTX 3060 Ti / Intel Arc B580 DirectX DX12 DX12 Armazenamento 55 GB (HDD) 80 GB (SSD) Outros requisitos TPM 2.0 e Secure Boot ativados TPM 2.0 e Secure Boot ativados

🚀 Um novo capítulo para Battlefield

Com Battlefield RedSec, a EA busca competir diretamente com os grandes nomes do gênero, como Warzone e Apex Legends, oferecendo combates massivos, gráficos de nova geração e liberdade total de jogabilidade.

O título também marca o início de uma nova era para a comunidade Battlefield, que agora terá papel ativo na criação de experiências dentro do universo do game.

Assista ao trailer oficial e prepare-se para o caos tático de Battlefield RedSec!

Fonte: EA / Steam / Insider Gaming / Eurogamer / Dexerto

✍️ Redigido por ContilNet