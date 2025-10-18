Bayern de Munique vence clássico alemão e segue invicto na competição

Invictos no Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentaram neste sábado (18/10), na Allianz Arena. O clássico alemão terminou com vitória do time de Munique por 2 x 1. O triunfo marcou o quarto jogo seguido sem perder para o rival. Os gols foram marcados por Harry Kane e Olise, para o Bayern; Brandt diminuiu para o Borussia.

Kompany segue invicto com o Bayern de Munique

Bayern mantem liderança do Campeonato Alemão

Olise marcou o segundo do Bayern

Borussia cai duas posições após derrota

Artilheiro da temporada, Harry Kane abriu o placar para os donos da casa aos 21 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, Kimmich cruzou na área e o camisa 9 subiu alto para cabecear bem e inaugurar o placar do clássico.

O primeiro tempo foi de domínio do Bayern. Além do gol de Kane, Olise e Luís Díaz quase deixaram o confronto com uma vantagem maior.

No segundo tempo, Olise, que perdeu boas chances na primeira metade do jogo, marcou o seu gol na partida. A jogada começou com Upamecano errando o passe na defesa e Guirassy quase aproveitou a chance. O zagueiro recuperou a bola, deu passe para Kimmich, que encontrou Luis Díaz no ataque. O atacante tocou para o meio e Belligham desarmou. Na sobra, Olise aproveitou a falha do inglês ao dominar para marcar o segundo do Bayern na partida.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Brandt descontou para o Borussia. Ryerson cruzou da direita e o meio-campista, que havia acabado de entrar na partida, apareceu sozinho e diminuiu o placar.

O Borussia Dortmund cresceu na partida depois de marcar o primeiro gol e foi melhor ofensivamente nos minutos iniciais, mas não pode empatar o jogo e teve a sua primeira derrota no Campeonato Alemão.

Pós-clássico

O placar mantem o Bayern de Munique na liderança da competição. O time comandado pelo ex-jogador Vincent Kompany tem sete jogos e sete vitórias, um aproveitamento de 100%. Na próxima partida, encaram o Club Brugge, na quarta-feira (22/10), às 16h (horário de Brasília), pela Champions League.

A equipe de Dortmund, por sua vez, cai duas posições e passa a ocupar a 4ª colocação do Campeonato Alemão. O time tem 14 pontos, sendo quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O próximo compromisso é diante do Copenhague, na terça-feira (21/10), às 16h (de Brasília), também pela Champions League.