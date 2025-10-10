10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

BBB All Stars? Eslovênia Marques revela se toparia voltar ao reality

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bbb-all-stars?-eslovenia-marques-revela-se-toparia-voltar-ao-reality

A influenciadora Eslovênia Marques revelou se aceitaria participar de uma possível edição do “BBB All Stars”, que reuniria participantes de outras temporadas. A ex-integrante, que fez parte do elenco do “Big Brother Brasil” em 2022, foi uma das presentes no Conexão Nordeste, onde conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, nesta quinta-feira (9/10).

De acordo com ela, um convite para voltar à atração da TV Globo seria motivo de dúvida. Isso por conta das mudanças em sua vida desde que deixou o confinamento: “Talvez… eu sou muito fã do programa, gosto muito. Só que para mim, que era pipoca antes de entrar, valia muito a pena. E agora que já estou construindo algo fora, não sei”.

Veja as fotos

Foto: Portal LeoDias
Ex-BBB Eslovênia Marques revela que não curte “pegação” e que busca relacionamento sérioFoto: Portal LeoDias
Portal LeoDias
A ex-BBB conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.Portal LeoDias
Portal LeoDias
A paraibana de João Pessoa foi uma das convidadas do Conexão Nordeste, nesta quinta-feira (9/10).Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Ex-BBB Eslovênia Marques revela que não curte “pegação” e que busca relacionamento sérioFoto: Portal LeoDias
Reprodução/ Redes Sociais
Reprodução/ Redes Sociais
Leo Dias
Leo Dias

Leia Também

“Estou tentando, na luta, diariamente, com a internet. Então não sei. Mas eu acho que aceitaria porque eu sou muito fã do programa. Questionada se a hesitação seria motivada pelo medo de um possível cancelamento, Eslovênia demonstrou sinceridade: “Não, mas o meu ‘não sei’ é porque quando você entra no ‘Big Brother’ tudo pode acontecer”.

Apesar de não citar diretamente nenhum caso, ela explicou: “Você pode estar com a imagem tranquila e sair de lá acabado. Então, tem que tentar dar a cara a tapa pra ver se realmente é aquilo que você quer. Tem que ter muita coragem”, continuou a influenciadora, que acrescentou o que faria diferente em uma nova chance: “Eu ia com foco total em jogar. Eu fui muito coração”.

“Eu quis viver, aproveitar as festas, engatei romance, quis viver tudo aquilo que era possível. Agora, eu acho que seria mais para o foco no jogo, com estratégia, razão e tal”, finalizou Eslovênia, que deixou o reality em um relacionamento com Lucas Bissoli. Os dois oficializaram o término em outubro de 2023.

A possibilidade do retorno foi levantada porque a TV Globo oficializou, no final de setembro, um novo grupo de participantes para os BBB 26: os Veteranos, formados por integrantes de outras edições. Eles se juntam ao Camarote, formado por famosos, e os Pipocas, com os anônimos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost