bbb26-ganha-data-de-estreia;-saiba-detalhes

O BBB26 já tem data confirmada para voltar às telinhas: a próxima temporada do reality de confinamento da Globo estreia em 12 de janeiro e vai até 21 de abril, totalizando 100 dias de competição.

A coluna Fábia Oliveira teve acesso ao material do plano comercial do reality, que será apresentado a possíveis marcas patrocinadoras durante o UpFront Globo 2026.

Novidades

Entre as novidades já divulgadas pela Globo, o elenco será formado por quatro grupos: Pipocas, Camarotes, Casa de Vidro e Veteranos, reunindo ex-participantes do programa.

Uma das grandes mudanças do início do jogo será a presença de cinco Casas de Vidro simultâneas, distribuídas em diferentes regiões do Brasil, com o público decidindo quem terá a oportunidade de entrar na casa principal.

Laboratório

Além disso, haverá uma casa extra chamada Laboratório, onde os participantes rejeitados das Casas de Vidro terão uma segunda chance.

O público terá o poder de substituir algum integrante da Casa Principal por um jogador do Laboratório, aumentando a interatividade do jogo.

A edição também trará três Bigfones na casa, cujo conteúdo e acionamento serão definidos pelo público, e o prêmio para o vencedor continua sendo de R$ 3 milhões.

O formato promete manter a dinâmica do reality intensa e recheada de reviravoltas, com participação ativa dos fãs apaixonados desde os primeiros dias de jogo.