13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

BBB26 ganha data de estreia; saiba detalhes

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bbb26-ganha-data-de-estreia;-saiba-detalhes

O BBB26 já tem data confirmada para voltar às telinhas: a próxima temporada do reality de confinamento da Globo estreia em 12 de janeiro e vai até 21 de abril, totalizando 100 dias de competição.

A coluna Fábia Oliveira teve acesso ao material do plano comercial do reality, que será apresentado a possíveis marcas patrocinadoras durante o UpFront Globo 2026.

Leia também

Novidades

Entre as novidades já divulgadas pela Globo, o elenco será formado por quatro grupos: Pipocas, Camarotes, Casa de Vidro e Veteranos, reunindo ex-participantes do programa.

Uma das grandes mudanças do início do jogo será a presença de cinco Casas de Vidro simultâneas, distribuídas em diferentes regiões do Brasil, com o público decidindo quem terá a oportunidade de entrar na casa principal.

4 imagensTadeu Schmidt Tadeu SchmidtTadeu Schmidt - Fechar modal.1 de 4

Tadeu Schmid

Reprodução2 de 4

Tadeu Schmidt

Reprodução3 de 4

Tadeu Schmidt

Instagram/Reprodução4 de 4

Tadeu Schmidt –

Reprodução

Laboratório

Além disso, haverá uma casa extra chamada Laboratório, onde os participantes rejeitados das Casas de Vidro terão uma segunda chance.

O público terá o poder de substituir algum integrante da Casa Principal por um jogador do Laboratório, aumentando a interatividade do jogo.

A edição também trará três Bigfones na casa, cujo conteúdo e acionamento serão definidos pelo público, e o prêmio para o vencedor continua sendo de R$ 3 milhões.

O formato promete manter a dinâmica do reality intensa e recheada de reviravoltas, com participação ativa dos fãs apaixonados desde os primeiros dias de jogo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost