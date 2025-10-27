BC faz operação dupla no câmbio. Veja como funciona o “casadão”

O Banco Central (BC) efetuou uma intervenção dupla no câmbio na manhã desta segunda-feira (27/10), em uma operação conhecida como “casadão”.

A autoridade monetária vendeu US$ 1 bilhão no mercado à vista. Simultaneamente, o BC negociou todos os 20 mil contratos em uma operação de swap cambial reverso – o que também corresponde a US$ 1 bilhão.

Entenda

“Swap” (“troca”, em tradução livre para o português) é um derivativo financeiro que promove, simultaneamente, a troca de taxas ou rentabilidade de ativos financeiros entre agentes econômicos. Por meio dele, o BC pretende evitar o movimento disfuncional do mercado de câmbio.

Leia também

O objetivo dessa operação é prover “hedge” cambial – proteção contra variações excessivas da moeda norte-americana em relação ao real – e liquidez ao mercado doméstico de câmbio. A compra de contratos de swap pelo BC funciona, na prática, como uma injeção de dólares no mercado futuro.

No contrato de swap, o BC se compromete a pagar ao detentor do swap a variação do dólar, acrescida de uma taxa de juros, e a receber a variação da taxa básica de juros acumulada no mesmo período (a Selic). Assim, quem vende esse contrato fica protegido caso a cotação do dólar aumente, mas tem de pagar a Selic para o comprador (o próprio BC).

Como foi a operação

No leilão à vista, entre 9h30 e 9h35 desta segunda-feira, foram aceitas nove propostas, com diferencial de corte de -0,000300.

Já na intervenção de swap cambial reverso, foram aceitas quatro propostas no total dos 20 mil contratos, com taxa de corte de 5,1600, com vencimento em 1º de dezembro.

Em relação ao leilão de dólares à vista, o objetivo é garantir liquidez ao mercado e evitar que demanda adicional por dólares estresse a cotação da moeda dos EUA ante o real.