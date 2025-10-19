Beatriz Reis encarna televisão em baile de halloween e projeta nova novela: “Vem aí!”

O tradicional Baile de Halloween da Sephora reuniu uma constelação de famosos na noite de sábado (18/10), em São Paulo. Entre as produções mais comentadas da festa, que teve como tema “Máquina do Tempo”, estava a da ex-BBB Bia do Brás, que surgiu como uma verdadeira “televisão humana”. Em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a influenciadora contou detalhes sobre o look e compartilhou seus desejos para o futuro.

“Hoje vim de televisão. O Dário que fez o look, junto dos meus styles. A gente pensou nessa questão da televisão porque eu vim de um jogo humano televisionado, né. E a televisão é onde mostra o nosso presente, o passado, o futuro, e foi a minha porta de entrada. Hoje é o espelho da minha transformação. Então não teria tema melhor”, explicou Bia, sobre o figurino, que chamou atenção por sua proposta conceitual.

A produção incluiu uma peruca feita com 50 metros de fios reais de construção, o que, segundo ela, exigiu esforço físico para sustentar. “Ficou ótimo. São 50 metros de fio. É pesado e é fio fio mesmo, que usa em construção de casa e tudo”, contou.

A roupa também teve um toque tecnológico e artesanal, reforçando a ideia de uma “TV viva”. “A roupa foi pintada e ela tem uma televisão mesmo, aqui tem um tablet. Você consegue passar programação. É bem legal. E a roupa foi pintada com tinta automotiva, que é usada pra carro”, constatou.

Planos para o futuro e novos desafios

Quando o assunto foi a “máquina do tempo” e a possibilidade de escolher entre passado e futuro, Bia não hesitou: “Acho que saber o futuro. Eu sou ansiosa. E acho que a vida é uma caixinha de surpresa. Eu tenho muitos sonhos ainda pra realizar, então acho que com certeza eu iria pro futuro”, afirmou.

Entre esses sonhos, a ex-BBB destacou ambições profissionais na TV. “Um programa de TV com auditório. Fazer mais novelas. Então com certeza eu iria pro futuro”, disse.

Família e relacionamentos

A influenciadora também revelou o desejo de construir uma família, mas sem pressa. — “Faz parte. Eu não tenho assim uma meta ou um prazo. Mas quero muito ser mãe e construir uma família no futuro.”

Questionada se o momento está distante, respondeu com leveza: “Acho que não. É que sou muito reservada. Eu não tenho muita pressa. Mas acho que demora muito não. Vai vir no momento certo. Acho que vem.”

Sobre relacionamentos e pretendentes, Bia deixou claro que mantém os pés no chão. “Eu sou muito focada também. Então acho que se envolver com tranqueira, dor de cabeça, não dá, né. Pelo amor de Deus. Existe sempre uma expectativa sobre eu ter alguém etc, mas acho que tem que ter calma. Mesmo com pressão e expectativa, é sobre os meus sentimentos. Então é necessário cautela”, refletiu.

Novos projetos na Globo

Bia também adiantou novidades para 2026, incluindo negociações com a Globo. “Acho que em breve vem uma novela aí. Eu quero muito voltar pra fazer novela, né. Já expresso muito isso pra Globo. Sou muito amiga do Daniel Ortiz, então ele sabe do meu desejo. E estou fazendo teste, estou estudando, então em breve acho que vem aí uma novela. E também meu quadro Vai Danado, no Encontro com Patrícia Poeta”, revelou.