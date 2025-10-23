23/10/2025
Bêbado foge de blitz, atropela motociclista e é preso no DF

Um homem bêbado e foragido da Justiça foi preso após fugir de uma blitz e atropelar um motociclista, na noite dessa quarta-feira (22/10), no Arapoanga. A confusão ocorreu durante a operação Sossego, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

De acordo com a autarquia, ao avistar o ponto de bloqueio, o motorista tentou fugir em alta velocidade, pela contramão. Durante a fuga, ele colidiu com um motociclista, no Arapoanga, mas continuou a tentativa de evasão, até ser interceptado próximo à rotatória que liga a DF-345 à DF-230.

O homem apresentava sinais de embriaguez — olhos avermelhados e fala desconexa — e resistiu à abordagem. O teste do etilômetro apontou 0,62 mg/L, configurando crime de trânsito.

Leia também

Após a identificação do motorista, foi constatado que ele tinha mandado de prisão em aberto, além de antecedentes por lesão corporal, em contexto de violência doméstica, roubo e ameaça.

Ele foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), enquanto o veículo foi apreendido no depósito do Detran-DF. O motociclista atingido recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levado ao Hospital Regional de Planaltina.

Outros flagrantes

Além da perseguição, nove condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool, sendo um deles autuado criminalmente, com índice de 0,64 mg/L de álcool por litro de ar.

Outros três motoristas não tinham habilitação, três estavam com a CNH vencida há mais de 30 dias e um conduzia o veículo sem o uso do cinto de segurança.

A operação contou com a participação de 16 agentes do Detran-DF, nove viaturas e três guinchos do Detran-DF, além de nove policiais militares, duas viaturas de quatro rodas e quatro motocicletas do 14º BPM.

Veja imagens da operação:

A operação ocorreu na noite dessa quarta-feira (22/10)

Nove condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool

Outros três motoristas não tinham habilitação

