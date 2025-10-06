Bebê de 1 ano morre afogada em balde enquanto mãe se preparava para sair

Uma tragédia abalou o município de Penaforte, no Cariri do Ceará, neste sábado (4). A pequena Lanna Matias Oliveira, de apenas 1 ano e 7 meses, morreu após se afogar em um balde com água dentro de casa.
Segundo relatos da mãe, ela se preparava para sair com a filha rumo a um sítio, a convite da avó da menina. Enquanto organizava os últimos detalhes, deixou Lanna assistindo televisão e comendo uma maçã.
Poucos minutos depois, o silêncio na casa chamou sua atenção — a criança, que há pouco tempo cantava diante da TV, havia parado de fazer barulho. Ao retornar à sala, a mulher percebeu que a porta estava aberta. Ao sair, encontrou a filha caída de cabeça para baixo dentro de um balde.
Desesperada, retirou a criança da água e correu para o hospital. Segundo a mãe, Lanna ainda apresentava respiração e batimentos cardíacos ao chegar à unidade. Apesar dos esforços da equipe médica, a menina sofreu três paradas cardíacas e não resistiu.
O g1 informou que entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para saber se o caso será investigado pela Polícia Civil, e aguarda retorno.
Com informações do G1