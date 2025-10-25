Bebê declarado morto “voltou à vida” após mais de 12 horas e está internado em estado gravíssimo

O recém-nascido José Pedro, que havia sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, logo após o parto, na noite da última sexta-feira (24), está internado em estado gravíssimo após ter apresentado sinais vitais mais de 12 horas depois do parto. O caso está sendo apurado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

De acordo com a nota divulgada pela Sesacre, o bebê, um prematuro extremo, com apenas cinco meses de gestação, foi declarado sem sinais vitais logo após o nascimento. Segundo a direção da maternidade, todos os protocolos de reanimação foram seguidos pela equipe multiprofissional antes de ser constatado o óbito, que foi comunicado à família.

O corpo da criança foi encaminhado ao necrotério da unidade, e somente 12 horas depois, já fora da maternidade, durante os preparativos para o enterro, familiares perceberam que o bebê ainda respirava. Ele foi levado às pressas de volta à Maternidade Bárbara Heliodora, onde permanece sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem.

Em nota assinada pela diretora da unidade, Simone Prado, a Sesacre afirmou que instaurou uma apuração interna para esclarecer os fatos “com total transparência e responsabilidade”.

O bebê é filho de Sabrina Souza da Costa e Marcos dos Santos Fernandes, moradores do município de Pauini, no Amazonas. O casal havia chegado a Rio Branco na quinta-feira (23), quando Sabrina foi internada apresentando sangramento. Após a indução do parto, o bebê nasceu na noite seguinte, foi declarado morto e preparado para o sepultamento.