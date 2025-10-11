11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Bebê e dois adultos ficam feridos após carro ser metralhado na Bahia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bebe-e-dois-adultos-ficam-feridos-apos-carro-ser-metralhado-na-bahia

Uma criança de um ano, uma mulher, de 32, e um homem, de 45, ficaram feridos após um ataque a tiros em Ibotirama, município localizado na região do Vale São Franciscano da Bahia. O ataque ocorreu na manhã deste sábado (11/10), enquanto o veículo estava no pátio da feira da Praça Ives de Oliveira, no centro da cidade.

As informações do boletim de ocorrência, registrado na delegacia local, apontam que as vítimas foram surpreendidas por suspeitos armados que se aproximaram em outro carro, efetuaram disparos e fugiram em seguida.

Leia também

Segundo nota da PM, a criança chegou a ser socorrida por populares, e as demais vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Velho Chico.

Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost