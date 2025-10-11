Bebê e dois adultos ficam feridos após carro ser metralhado na Bahia

Uma criança de um ano, uma mulher, de 32, e um homem, de 45, ficaram feridos após um ataque a tiros em Ibotirama, município localizado na região do Vale São Franciscano da Bahia. O ataque ocorreu na manhã deste sábado (11/10), enquanto o veículo estava no pátio da feira da Praça Ives de Oliveira, no centro da cidade.

As informações do boletim de ocorrência, registrado na delegacia local, apontam que as vítimas foram surpreendidas por suspeitos armados que se aproximaram em outro carro, efetuaram disparos e fugiram em seguida.

Segundo nota da PM, a criança chegou a ser socorrida por populares, e as demais vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Velho Chico.

