Bebê gigante nasce de parto normal pesando 6,5 kg; criança perdeu movimento no braço, diz mãe

“Eles induziram o parto. O médico até falou: ‘Se você já ganhou oito [filhos] de parto normal, esse é mole para a senhora’. Foi uma surpresa. O neném quase perdeu a vida também, porque ele ficou cinco minutos sem suspirar. Na hora que eles puxaram, rompeu o cordão umbilical e eu tomei um susto. Juntou uns dez médicos para conseguir retirar ele. O médico ficou assustado e surpreso na mesma hora, até se emocionou depois que ele voltou a respirar”, relembrou a dona de casa.