Luto! Bebê José Pedro é sepultado pela família em cemitério de Rio Branco

O pequeno José Pedro, recém-nascido que emocionou o Acre ao ser encontrado com vida momentos antes de seu enterro, teve seu sepultamento realizado na tarde desta segunda-feira (27) no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco.

Luto da família foi marcado pela intensidade de um episódio que ganhou repercussão em todo o estado | Foto: TV Norte

A cerimônia foi restrita a familiares e pessoas próximas, conforme o desejo dos pais, e aconteceu em um clima de comoção e tristeza. O luto da família foi marcado pela intensidade de um episódio que ganhou repercussão em todo o estado e chamou atenção da imprensa nacional.

O caso, que segue sob investigação da Justiça acreana, levanta questionamentos sobre a assistência médica prestada à mãe e ao bebê durante o parto. José Pedro permaneceu por cerca de 13 horas no necrotério, até que familiares perceberam sinais de vida durante o velório, provocando incredulidade e mobilizando toda a comunidade local.

As autoridades responsáveis ainda apuram se houve falhas no atendimento hospitalar, enquanto a família busca respostas e respeita a privacidade neste momento delicado.

