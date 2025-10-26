26/10/2025
Bebê que foi declarado morto e ‘renasceu’ durante enterro segue estável na UTI neonatal, diz boletim

Boletim médico da Maternidade Bárbara Heliodora detalha estado clínico da criança e cuidados recebidos

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, informou na manhã deste domingo (26) que o recém-nascido que voltou a apresentar sinais vitais, após ter sido declarado óbito, segue internado na UTI Neonatal da unidade, recebendo todos os cuidados necessários da equipe multiprofissional.

Segundo o boletim médico, considerando sua prematuridade extrema de 24 semanas, o estado da criança é grave, mas clinicamente estável até às 12h deste domingo, momento da emissão do boletim. O bebê permanece intubado e em ventilação mecânica, com redução gradativa dos parâmetros respiratórios devido à melhora mecânica da respiração.

Recém-nascido de 24 semanas segue internado na UTI Neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora, recebendo cuidados contínuos da equipe médica/Foto: Ilustrativa

O recém-nascido apresenta sinais vitais dentro da normalidade para a idade gestacional, está hemodinamicamente estável, urinando bem e sob monitoramento contínuo 24 horas por dia.

O caso repercutiu nacionalmente após o bebê, inicialmente declarado morto, apresentar sinais vitais cerca de 12 horas depois do parto. O governador do Acre, Gladson Camelí, anunciou o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito e determinou a abertura de investigação minuciosa para apurar os fatos, garantindo que, havendo culpados, estes não ficarão impunes.

Nota completa da Sesacre:

Nota pública sobre o boletim médico de recém-nascido internado na Maternidade Bárbara Heliodora

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Maternidade Bárbara Heliodora, informou na manhã deste domingo, 26, que o recém-nascido que voltou a apresentar sinais vitais, após ter sido declarado óbito, segue internado na UTI Neonatal da unidade, recebendo todos os cuidados necessários da equipe multiprofissional.

Considerando sua prematuridade extrema de 24 semanas, seu estado é considerado grave, porém clinicamente estável até às 12h deste domingo, momento da emissão deste boletim. Ele está intubado e em ventilação mecânica, com redução gradativa dos parâmetros ventilatórios devido à melhora mecânica da respiração.

Apresenta-se hemodinamicamente estável, com sinais vitais dentro da normalidade para a idade gestacional. Segue urinando bem.

O monitoramento é contínuo, 24 horas por dia.

Maria do Socorro Avelino
Médica Neonatologista

