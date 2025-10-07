Bebedeira entre “amigos” termina em ripadas e garrafadas em Rio Branco

07/10/2025
O monitorado Júlio de Souza Lopes, de 38 anos, foi ferido com um golpe de garrafa no braço direito após agredir e desmaiar um “amigo” durante uma briga, na noite desta terça-feira (7), na Rua Eldorado, bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Júlio estava na companhia do acusado e de outros amigos participando de uma bebedeira em via pública, quando se desentendeu, por causa de bebida alcoólica, com outro homem também monitorado por tornozeleira eletrônica.

Homem sendo socorrido por paramédicos/Foto: ContilNet

Com os ânimos exaltados, Júlio pegou uma ripa e desferiu um golpe na cabeça do desafeto, que acabou desmaiando. Ao recobrar a consciência, o homem quebrou uma garrafa e atingiu Júlio no braço direito. Ferido e sangrando, Júlio correu e se abrigou em um ponto de ônibus. Após a agressão, o autor do golpe fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Mesmo sob efeito de álcool e temendo ser preso por responder a um processo judicial, Júlio recusou o encaminhamento a uma unidade hospitalar. Ele recebeu curativos no local e foi liberado.

O outro monitorado não foi encontrado. A Polícia Militar não chegou a ser acionada, e o caso não será investigado pela Polícia Civil.

