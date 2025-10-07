Bebedeira entre “amigos” termina em ripadas e garrafadas em Rio Branco

O monitorado Júlio de Souza Lopes, de 38 anos, foi ferido com um golpe de garrafa no braço direito após agredir e desmaiar um “amigo” durante uma briga, na noite desta terça-feira (7), na Rua Eldorado, bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Júlio estava na companhia do acusado e de outros amigos participando de uma bebedeira em via pública, quando se desentendeu, por causa de bebida alcoólica, com outro homem também monitorado por tornozeleira eletrônica.

Com os ânimos exaltados, Júlio pegou uma ripa e desferiu um golpe na cabeça do desafeto, que acabou desmaiando. Ao recobrar a consciência, o homem quebrou uma garrafa e atingiu Júlio no braço direito. Ferido e sangrando, Júlio correu e se abrigou em um ponto de ônibus. Após a agressão, o autor do golpe fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Mesmo sob efeito de álcool e temendo ser preso por responder a um processo judicial, Júlio recusou o encaminhamento a uma unidade hospitalar. Ele recebeu curativos no local e foi liberado.

O outro monitorado não foi encontrado. A Polícia Militar não chegou a ser acionada, e o caso não será investigado pela Polícia Civil.