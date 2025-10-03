03/10/2025
Bebida com metanol: o que falta esclarecer sobre internação de Hungria

Escrito por Metrópoles
bebida-com-metanol:-o-que-falta-esclarecer-sobre-internacao-de-hungria

A internação às pressas do cantor Gustavo Hungria (foto em destaque), 34 anos, levou à suspeita de intoxicação por metanol. O composto tem sido encontrado em bebidas alcoólicas em São Paulo e pode causar cegueira e até a morte.

A Secretaria de Saúde acompanha o único caso suspeito registrado no Distrito Federal para identificar se houve, de fato, contaminação do metanol. O Ministério da Saúde também está atento à situação.

Até o momento, não se tem informações de sequelas no cantor. Em outros casos, pacientes relataram perda de visão e há um óbito confirmado, em decorrência do consumo de bebida com metanol.

Enquanto é feita a análise no corpo do rapper, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) analisa os lotes de bebida que estavam na distribuidora Amsterdan, que vendeu vodca ao cantor, em Vicente Pires.

4 imagens

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial
2 de 4

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial
3 de 4

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial
4 de 4

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial

Ainda falta levantar a procedência das bebidas e se têm origem similar aos casos de São Paulo. É necessário identificar se as bebidas foram adulteradas e, em caso positivo, se há outras espalhadas no DF que também podem apresentar a contaminação.

O governo do Distrito Federal informou ao Metrópoles que vai intensificar as ações de fiscalização contra bebidas alcoólicas a partir desta sexta-feira (3/10).

Em nota, a distribuidora Amsterdan informou que comercializa exclusivamente produtos com certificado de origem. “Todos devidamente acompanhados de nota fiscal, assegurando a qualidade e legalidade de cada item disponibilizado”.

A distribuidora foi interditada nessa quinta-feira (2/10) por não ter licenciamento para funcionar.

O que aconteceu?

  • O cantor Gustavo Hungria, 34 anos, foi internado  no Hospital DF Star na manhã de quinta-feira (02/10) com suspeita de intoxicação por metanol.
  • O boletim médico inicial descreveu um quadro de dor de cabeça (cefaleia), náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica.
  • Durante a tarde, a equipe médica transferiu o cantor para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como medida de precaução e para iniciar o tratamento especializado.
  • A assessoria do artista informou que ele está sob acompanhamento, respondendo bem ao tratamento e já se encontra “fora de risco iminente”.
  • A principal suspeita, confirmada pela equipe do cantor, é a ingestão de uma bebida alcoólica adulterada com metanol.
  • Os shows previstos para o fim de semana foram remarcados.

A reportagem apurou que o cantor está sendo acompanhado pelos médicos Guilherme Meyer e Allisson Barcelos Borges, os mesmos profissionais que acompanharam a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Hospital DF Star, em 16 de setembro.

A assessoria de imprensa do cantor se manifestou por meio de nota e reforçou que a condição dele ocorreu após ingestão de bebida adulterada, “em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”.

“Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento”.

Veja o que diz boletim médico do DF Star:

“O cantor Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”.

 

