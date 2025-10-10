Bebida vendida em bar tinha até 45% de metanol. Dois clientes morreram

Uma das garrafas de bebida alcoólica do Torres Bar, na zona leste de São Paulo, onde dois clientes beberam e depois faleceram por intoxicação de metanol, possuía 45,1% de presença da substância, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).
Marcos Antônio foi a segunda vítima confirmada em casos relacionados ao metanol
Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, vítima da intoxicação por metanol
Empresário era bebedor contumaz, segundo familiar
Ricardo Mira foi a primeira vítima do metanol confirmada
No local, foram apreendidas nove garrafas, e em oito delas foi detectada a presença de metanol, com percentual mínimo de 14,6%. Em depoimento, o dono do bar confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada.
De acordo com a polícia, essa empresa utilizava etanol de postos de combustíveis na fabricação irregular das bebidas. O etanol, por sua vez, estaria misturado com metanol. A fábrica, então, distribuía bebidas adulteradas a outros estabelecimentos comerciais.
Dois clientes do bar morreram
- O empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, era cliente do Torres Bar, na Mooca, e consumiu vodca no local.
- Ele morreu em 16 de setembro, após quatro dias internado no Hospital Villa Lobos.
- Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, também consumiu bebida alcoólica no estabelecimento.
- Ele morreu na última quinta-feira (2/10).
Peritos analisam destilados em SP
Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca
Procon participa da operação também
Polícia de SP investiga casos
Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados
Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração
Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP
Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol
Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista
Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar
Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas
Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol
Bar na Mooca fechado
Fábrica clandestina é fechada
A Polícia Civil fechou, na manhã desta sexta-feira (10/10), a fábrica clandestina que usava etanol comprado em postos de combustíveis para produzir bebidas falsificadas em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano. Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Garrafas, bebidas, celulares e outros itens foram apreendidos e encaminhados para perícia.
“A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos e a origem dos produtos apreendidos”, disse a SSP.