Bebida vendida em bar tinha até 45% de metanol. Dois clientes morreram

Uma das garrafas de bebida alcoólica do Torres Bar, na zona leste de São Paulo, onde dois clientes beberam e depois faleceram por intoxicação de metanol, possuía 45,1% de presença da substância, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Marcos Antônio foi a segunda vítima confirmada em casos relacionados ao metanol

Reprodução/ Redes Sociais 2 de 4

Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, vítima da intoxicação por metanol

Reprodução/ Redes Sociais 3 de 4

Empresário era bebedor contumaz, segundo familiar

Reprodução/Facebook 4 de 4

Ricardo Mira foi a primeira vítima do metanol confirmada

Reprodução/Facebook

No local, foram apreendidas nove garrafas, e em oito delas foi detectada a presença de metanol, com percentual mínimo de 14,6%. Em depoimento, o dono do bar confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada.

De acordo com a polícia, essa empresa utilizava etanol de postos de combustíveis na fabricação irregular das bebidas. O etanol, por sua vez, estaria misturado com metanol. A fábrica, então, distribuía bebidas adulteradas a outros estabelecimentos comerciais.

Leia também

Dois clientes do bar morreram

O empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, era cliente do Torres Bar, na Mooca, e consumiu vodca no local.

Ele morreu em 16 de setembro, após quatro dias internado no Hospital Villa Lobos.

Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, também consumiu bebida alcoólica no estabelecimento.

Ele morreu na última quinta-feira (2/10).

19 imagens Fechar modal. 1 de 19

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação 2 de 19

Peritos analisam destilados em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 3 de 19

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 4 de 19

Procon participa da operação também

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 5 de 19

Polícia de SP investiga casos

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 6 de 19

Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 7 de 19

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 8 de 19

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 9 de 19

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 10 de 19

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 11 de 19

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 12 de 19

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 13 de 19

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação 14 de 19

Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 15 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 16 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 17 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 18 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 19 de 19

Bar na Mooca fechado

William Cardoso/Metrópoles

Fábrica clandestina é fechada

A Polícia Civil fechou, na manhã desta sexta-feira (10/10), a fábrica clandestina que usava etanol comprado em postos de combustíveis para produzir bebidas falsificadas em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano. Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Garrafas, bebidas, celulares e outros itens foram apreendidos e encaminhados para perícia.

“A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos e a origem dos produtos apreendidos”, disse a SSP.