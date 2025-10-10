10/10/2025
Bebida vendida em bar tinha até 45% de metanol. Dois clientes morreram

Escrito por Metrópoles
Uma das garrafas de bebida alcoólica do Torres Bar, na zona leste de São Paulo, onde dois clientes beberam e depois faleceram por intoxicação de metanol, possuía 45,1% de presença da substância, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, vítima da intoxicação por metanolEmpresário era bebedor contumaz, segundo familiarRicardo Mira foi a primeira vítima do metanol confirmada

Marcos Antônio foi a segunda vítima confirmada em casos relacionados ao metanol

Reprodução/ Redes Sociais2 de 4

Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, vítima da intoxicação por metanol

Reprodução/ Redes Sociais3 de 4

Empresário era bebedor contumaz, segundo familiar

Reprodução/Facebook4 de 4

Ricardo Mira foi a primeira vítima do metanol confirmada

Reprodução/Facebook

No local, foram apreendidas nove garrafas, e em oito delas foi detectada a presença de metanol, com percentual mínimo de 14,6%. Em depoimento, o dono do bar confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada.

De acordo com a polícia, essa empresa utilizava etanol de postos de combustíveis na fabricação irregular das bebidas. O etanol, por sua vez, estaria misturado com metanol. A fábrica, então, distribuía bebidas adulteradas a outros estabelecimentos comerciais.

Leia também

Dois clientes do bar morreram

  • O empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, era cliente do Torres Bar, na Mooca, e consumiu vodca no local.
  • Ele morreu em 16 de setembro, após quatro dias internado no Hospital Villa Lobos.
  • Marcos Antônio Jorge Junior, de 46 anos, também consumiu bebida alcoólica no estabelecimento.
  • Ele morreu na última quinta-feira (2/10).

Peritos analisam destilados em SPAutoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodcaProcon participa da operação tambémPolícia de SP investiga casosUm estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação2 de 19

Peritos analisam destilados em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo3 de 19

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo4 de 19

Procon participa da operação também

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo5 de 19

Polícia de SP investiga casos

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo6 de 19

Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo7 de 19

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo8 de 19

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo9 de 19

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo10 de 19

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo11 de 19

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo12 de 19

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo13 de 19

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação14 de 19

Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo15 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles16 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles17 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles18 de 19

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles19 de 19

Bar na Mooca fechado

William Cardoso/Metrópoles

Fábrica clandestina é fechada

A Polícia Civil fechou, na manhã desta sexta-feira (10/10), a fábrica clandestina que usava etanol comprado em postos de combustíveis para produzir bebidas falsificadas em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano. Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Garrafas, bebidas, celulares e outros itens foram apreendidos e encaminhados para perícia.

“A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos e a origem dos produtos apreendidos”, disse a SSP.

