03/10/2025
Beijinho sem leite condensado: veja receita fácil, gostosa e sem fogão

Escrito por Metrópoles
beijinho-sem-leite-condensado:-veja-receita-facil,-gostosa-e-sem-fogao

Na hora da vontade de comer um docinho, o tempo e os ingredientes disponíveis nem sempre ajudam. Mas há receitas que surpreendem pela simplicidade, como o beijinho sem leite condensado e sem necessidade de fogão. A preparação é rápida, usa poucos itens e entrega uma textura cremosa e sabor marcante, perfeita para ocasiões especiais ou apenas para matar aquela vontade no meio da tarde.

Ao Metrópoles, a chef Claudia Genaro, consultora pedagógica do Instituto Gourmet, passou a receita e garante: não é preciso abrir mão do sabor para fazer uma versão mais leve e prática do clássico. “O segredo está no equilíbrio entre o leite em pó e a manteiga. E com um toque de baunilha, ele ganha um charme a mais”, diz.

Confira a receita:

Beijinho sem leite condensado e sem fogão

Ingredientes

  • 1 xícara de leite em pó
  • 1/2 xícara de leite (pode ser integral ou desnatado)
  • 1/2 xícara de açúcar
  • 1 colher de sopa de manteiga (ou margarina)
  • Coco ralado a gosto (para envolver)

Modo de preparo 

  1. Em uma tigela, misture o leite em pó, o leite e o açúcar até que tudo esteja bem dissolvido.
  2. Acrescente a manteiga e continue mexendo até que ela derreta completamente e mistura fique uniforme.
  3. Modele bolinhas com as mãos. A massa deve ficar cremosa, mas firme o suficiente para moldar.
  4. Passe as bolinhas no coco ralado, cobrindo bem todas as partes. Coloque em forminhas de papel e está pronto!

foto colorida beijinho sem leite condensado e sem fogãoExperimente essa versão de beijinho sem leite condensado e sem fogão

Dicas da chef

  • Para um sabor mais sofisticado, adicione uma pitada de essência de baunilha à mistura.
  • Se quiser o beijinho ainda mais cremoso, pode incorporar uma colher de creme de leite, o que deixará a textura mais macia.
  • O leite em pó é o grande responsável pela estrutura do doce, ou seja, não substitua.
  • Coco fresco: intensifica o sabor, mas o seco funciona bem e dá crocância.
