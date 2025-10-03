Beijinho sem leite condensado: veja receita fácil, gostosa e sem fogão

Na hora da vontade de comer um docinho, o tempo e os ingredientes disponíveis nem sempre ajudam. Mas há receitas que surpreendem pela simplicidade, como o beijinho sem leite condensado e sem necessidade de fogão. A preparação é rápida, usa poucos itens e entrega uma textura cremosa e sabor marcante, perfeita para ocasiões especiais ou apenas para matar aquela vontade no meio da tarde.
Leia também
-
Fit! Aprenda receita de brigadeiro saudável, sem leite e açúcar
-
Brigadeiro sem erro: chef dá dicas para acertar o ponto e não queimar
-
Bombom de beijinho com morango: faça já a suculenta receita
-
Pudim de beijinho: aprenda a receita da sobremesa irresistível
Ao Metrópoles, a chef Claudia Genaro, consultora pedagógica do Instituto Gourmet, passou a receita e garante: não é preciso abrir mão do sabor para fazer uma versão mais leve e prática do clássico. “O segredo está no equilíbrio entre o leite em pó e a manteiga. E com um toque de baunilha, ele ganha um charme a mais”, diz.
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
Confira a receita:
Beijinho sem leite condensado e sem fogão
Ingredientes
- 1 xícara de leite em pó
- 1/2 xícara de leite (pode ser integral ou desnatado)
- 1/2 xícara de açúcar
- 1 colher de sopa de manteiga (ou margarina)
- Coco ralado a gosto (para envolver)
Modo de preparo
- Em uma tigela, misture o leite em pó, o leite e o açúcar até que tudo esteja bem dissolvido.
- Acrescente a manteiga e continue mexendo até que ela derreta completamente e mistura fique uniforme.
- Modele bolinhas com as mãos. A massa deve ficar cremosa, mas firme o suficiente para moldar.
- Passe as bolinhas no coco ralado, cobrindo bem todas as partes. Coloque em forminhas de papel e está pronto!
Experimente essa versão de beijinho sem leite condensado e sem fogão
Dicas da chef
- Para um sabor mais sofisticado, adicione uma pitada de essência de baunilha à mistura.
- Se quiser o beijinho ainda mais cremoso, pode incorporar uma colher de creme de leite, o que deixará a textura mais macia.
- O leite em pó é o grande responsável pela estrutura do doce, ou seja, não substitua.
- Coco fresco: intensifica o sabor, mas o seco funciona bem e dá crocância.