Beijinho sem leite condensado: veja receita fácil, gostosa e sem fogão

Na hora da vontade de comer um docinho, o tempo e os ingredientes disponíveis nem sempre ajudam. Mas há receitas que surpreendem pela simplicidade, como o beijinho sem leite condensado e sem necessidade de fogão. A preparação é rápida, usa poucos itens e entrega uma textura cremosa e sabor marcante, perfeita para ocasiões especiais ou apenas para matar aquela vontade no meio da tarde.

Ao Metrópoles, a chef Claudia Genaro, consultora pedagógica do Instituto Gourmet, passou a receita e garante: não é preciso abrir mão do sabor para fazer uma versão mais leve e prática do clássico. “O segredo está no equilíbrio entre o leite em pó e a manteiga. E com um toque de baunilha, ele ganha um charme a mais”, diz.

Confira a receita:

Beijinho sem leite condensado e sem fogão

Ingredientes

1 xícara de leite em pó

1/2 xícara de leite (pode ser integral ou desnatado)

1/2 xícara de açúcar

1 colher de sopa de manteiga (ou margarina)

Coco ralado a gosto (para envolver)

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite em pó, o leite e o açúcar até que tudo esteja bem dissolvido. Acrescente a manteiga e continue mexendo até que ela derreta completamente e mistura fique uniforme. Modele bolinhas com as mãos. A massa deve ficar cremosa, mas firme o suficiente para moldar. Passe as bolinhas no coco ralado, cobrindo bem todas as partes. Coloque em forminhas de papel e está pronto!

