Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”

Diego Lins ficou conhecido no Acre por ter acompanhado o governador Gladson Cameli por alguns anos. Ele era visto nas viagens de barco, aviões, nas caminhadas, praças e mercados, sempre junto a Gladson. Diego também ficou famoso com um personagem que arrancava grandes gargalhadas dos amigos: O Beijoqueiro.

Ele beijava as pessoas de surpresa, mas sempre de forma respeitosa e carinhosa. Há algum tempo, Diego decidiu caminhar com o senador Alan Rick, a quem tem ajudado divulgando suas ações na internet e também na campanha boca a boca.

Em uma postagem em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (2), Diego demonstra sua paixão pela pré-candidatura de Alan Rick no governo do Acre. Mas diz que seu voto para senador será de Gladson Cameli. Ele reclamou também de alguns assessores e secretários do governador, que, segundo ele, se acham deuses.

“Um sonho, uma realidade e graças a Deus e ao povo acreano o senador @alanrickm entrou no gosto do povo… Alan hoje está bem nas pesquisas e, se Deus quiser, vai continuar, então vamos trabalhar cada vez mais, apesar de a gestão governamental e os municípios estarem recusando as emendas que o senador está dando… por isso, em 2026 temos que estar mais juntos para @alanrickm ser o governador… bem, o meu ele já é… não é à toa que deixei o atual governador com uma CEC 7, equivalente a uns 8 mil e pouco… mais claro, meu voto para senador é @gladsoncameli, pois serei grato sempre a ele… o ruim é alguns assessores, chefe de gabinete dele e secretário de Estado que se acham um Deus no Acre… AFF”