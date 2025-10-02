02/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”

Diego demonstra sua paixão pela pré-candidatura de Alan Rick no governo do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Diego Lins ficou conhecido no Acre por ter acompanhado o governador Gladson Cameli por alguns anos. Ele era visto nas viagens de barco, aviões, nas caminhadas, praças e mercados, sempre junto a Gladson. Diego também ficou famoso com um personagem que arrancava grandes gargalhadas dos amigos: O Beijoqueiro.

Ele beijava as pessoas de surpresa, mas sempre de forma respeitosa e carinhosa. Há algum tempo, Diego decidiu caminhar com o senador Alan Rick, a quem tem ajudado divulgando suas ações na internet e também na campanha boca a boca.

Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick/Foto: Reprodução

Em uma postagem em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (2), Diego demonstra sua paixão pela pré-candidatura de Alan Rick no governo do Acre. Mas diz que seu voto para senador será de Gladson Cameli. Ele reclamou também de alguns assessores e secretários do governador, que, segundo ele, se acham deuses.

“Um sonho, uma realidade e graças a Deus e ao povo acreano o senador @alanrickm entrou no gosto do povo… Alan hoje está bem nas pesquisas e, se Deus quiser, vai continuar, então vamos trabalhar cada vez mais, apesar de a gestão governamental e os municípios estarem recusando as emendas que o senador está dando… por isso, em 2026 temos que estar mais juntos para @alanrickm ser o governador… bem, o meu ele já é… não é à toa que deixei o atual governador com uma CEC 7, equivalente a uns 8 mil e pouco… mais claro, meu voto para senador é @gladsoncameli, pois serei grato sempre a ele… o ruim é alguns assessores, chefe de gabinete dele e secretário de Estado que se acham um Deus no Acre… AFF”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost