Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”

A influenciadora Bella Longuinho, 23, viajou para a Bangkok, na Tailândia, para realizar uma cirurgia de redesignação sexual, que aconteceu nesta quinta-feira (9).
“Entre lágrimas, coragem e amor, encontrei enfim a mulher que sempre habitou em mim. Renasço inteira, livre e em paz”, escreveu na legenda da publicação.
Bella produziu uma série de episódios para seu perfil mostrando as etapas da viagem para o sudeste asiático e anunciou que pretende que essa seja a última cirurgia. A influenciadora começou o processo de transição de gênero em janeiro deste ano.