Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”

09/10/2025
Universo POP
A influenciadora Bella Longuinho, 23, viajou para a Bangkok, na Tailândia, para realizar uma cirurgia de redesignação sexual, que aconteceu nesta quinta-feira (9).

Nas redes sociais, ela mostrou a expectativa para o procedimento e comemorou mais uma etapa da transição, que contou com uma sequência de interferências como feminilização facial e implante de silicone.

Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual/Foto: Reprodução/Instagram

“Entre lágrimas, coragem e amor, encontrei enfim a mulher que sempre habitou em mim. Renasço inteira, livre e em paz”, escreveu na legenda da publicação.

Bella produziu uma série de episódios para seu perfil mostrando as etapas da viagem para o sudeste asiático e anunciou que pretende que essa seja a última cirurgia. A influenciadora começou o processo de transição de gênero em janeiro deste ano.

