Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”

A influenciadora Bella Longuinho, 23, viajou para a Bangkok, na Tailândia, para realizar uma cirurgia de redesignação sexual, que aconteceu nesta quinta-feira (9).

Nas redes sociais, ela mostrou a expectativa para o procedimento e comemorou mais uma etapa da transição, que contou com uma sequência de interferências como feminilização facial e implante de silicone.