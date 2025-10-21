Belo aparece pela primeira vez em “Três Graças” com cena dramática no segundo capítulo

Belo faz sua estreia como ator em “Três Graças” nesta terça-feira (21), no segundo capítulo da nova novela das nove da Globo. Depois de mais de duas décadas dedicadas à música romântica, o cantor encara um novo desafio: atuar em horário nobre. E, segundo ele mesmo, essa virada de carreira é motivo de orgulho.

“É um desafio maravilhoso, e eu sou movido a desafios. Minha vida sempre foi feita de desafios como cantor periférico. Mas estou muito feliz, acho que é um presente que ganho neste ano de 2025”, declarou o artista à equipe do Portal LeoDias.

A aposta da Globo em Belo é grande. A emissora vê na estreia do cantor a chance de unir um nome popular e carismático à força dramática da novela escrita por Aguinaldo Silva. Nos bastidores, a presença dele é tratada como um movimento ousado — e o próprio Belo reconhece o tamanho da responsabilidade.

“Estou chegando agora e já para contracenar com atores dessa magnitude, estou muito feliz. Vamos ver se vou conseguir dar um pouco da minha colaboração como ator e conseguir chegar no coração das pessoas, como faço com a minha música”, afirmou.

Antes de ser confirmado no elenco, Belo passou por uma série de testes de interpretação e precisou provar que tinha entrega emocional para o papel. Em um dos testes, ele realizou um monólogo em que simulava a perda da mulher — cena em que foi avaliado pela capacidade de chorar e sustentar o drama. A atuação convenceu a direção da novela e garantiu ao cantor o papel de Misael, personagem que promete emocionar o público desde o início.

“É muito sofrido. Ele é do núcleo da Chacrinha, da comunidade, e perde a mulher logo no começo da novela. Aí é um sofrimento e uma luta total”, contou o artista sobre o personagem.

A primeira aparição de Belo acontece já nesta terça (21), no segundo capítulo. Mas a sequência mais intensa — o atropelamento de Misael — está prevista para ir ao ar no dia seguinte, quarta-feira (22). Gravada com forte carga emocional, a cena deve marcar o início da trajetória de dor e superação do personagem.

Entusiasmado, Belo encara o momento como um divisor de águas na carreira. Depois de anos nos palcos e nos shows, agora ele se prepara para conquistar o público da teledramaturgia. “Vamos ver se consigo chegar no coração das pessoas como sempre fiz com a música”, disse.

Com estreia marcada e cenas já gravadas, Belo começa a viver um novo capítulo da própria história — desta vez, em frente às câmeras e com a missão de provar que o palco e o set de gravação podem ter a mesma intensidade.