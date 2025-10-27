belo-compartilha-pela-primeira-vez-foto-com-rayane-figliuzzi:-“minha-bela”

O cantor Belo compartilhou pela primeira vez, nesta segunda-feira (27/10), uma foto ao lado da influenciadora Rayane Figliuzzi em seu perfil no Instagram. O registro foi publicado em comemoração ao aniversário da companheira, que está confinada no reality “A Fazenda 17”.

“Parabéns, minha Bela! Saúde, paz e amor!”, escreveu o artista na legenda da imagem, em que os dois aparecem posando em uma praia.

Apesar de esta ser a primeira publicação de Belo, Rayanne já havia compartilhado registros com o amado. O pagodeiro explicou, em entrevista ao portal LeoDias, que prefere manter a discrição: “Hoje eu aprendi a ser muito mais paciente, sou muito mais delicado. A vida pessoal exposta traz transtornos e coisas ruins”, disse em agosto deste ano.

Belo e Rayanne estão juntos desde o final de 2024. Enquanto ela participa da competição rural da Record, o cantor tem cuidado de Zion, filho da blogueira. Além disso, ele se dedica a tudo que envolve a vida pessoal e profissional da namorada fora da atração, mantendo sua equipe e oferecendo suporte em todas as frentes, segundo a assessoria da participante.