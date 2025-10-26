belo-deixa-show-no-rio-acompanhado

Belo foi umas das atrações de um evento no Riocentro, na zona oeste do Rio, na madrugada deste domingo (26/10), e deixou o local do evento acompanhado de uma mulher.

De acordo com fontes da coluna Fábia Oliveira, o cantor se apresentou entre 3h40 e 5h30 da manhã e entrou em um van ao lado de uma loira. Eita! Quem será?

Vale lembrar que Belo, que está no ar em Três Graças, está namorando Rayane Figliuzzi. A influenciadora está confinada em A Fazenda 17.

“Acordo” antes de ir para o reality

A influenciadora Rayane Figliuzzi é uma das participantes da 17ª edição do reality show A Fazenda, da Record. Atualmente, a musa é a atual namorada do cantor Belo e tem se envolvido em uma série de polêmicas com o ex-marido, Júnior Navarro. A participação dela na atração, no entanto, parece esconder um “acordo” com o pagodeiro.

Belo e Rayane Figliuzzi posam juntos nos stories do Instagram

O cantor estava com a influenciadora em Trancoso, na Bahia

Belo é flagrado em viagem romântica com Rayane Figliuzzi

É oficial! Belo assume Rayane Figliuzzi e ganha declaração

Influenciadora fala da relação com Belo e rivalidade com Gracyanne

Belo e Rayane Figliuzzi estariam vivendo um affair desde maio

Ela é namorada do cantor Belo

Belo e Rayane Figliuzzi.

Rayane Figliuzzi

Rayane Figliuzzi posa no navio onde vai acontecer o Cruzeiro do Belo

Rayane Figliuzzi foi até o navio, onde vai acontecer o Cruzeiro do Belo, de helicóptero

Rayane Figliuzzi

Rayane Figliuzzi chegou ao cruzeiro de Belo para o café da manhã

Rayane Figliuzzi

De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando, do SBT, Rayane e Belo fizeram um acordo antes da entrada da influenciadora no programa rural. Nele, o ex-marido de Gracyanne Barbosa teria se comprometido a “manter as aparências” e não se pronunciar sobre o namoro dos dois durante o confinamento da amada. A relação, porém, estaria em crise antes mesmo de A Fazenda começar.

Belo não curtiu

Ainda segundo o colunista, Belo não teria ficado muito satisfeito com a ida da amada para o reality show. “Me disseram que ele deu graças a Deus que ela entrou no reality”, disse Baldi. “Só que ele não vai confirmar nunca, já que ele combinou com ela que não vai terminar o relacionamento enquanto ela estiver lá dentro”, completou.

Já segundo a jornalista Gaby Cabrini, a informação que circula é que Belo está solteiro. Ele, porém, não confirma. “Eu tô recebendo um monte de mensagem de amigos, da equipe do Belo, me dizendo que ele está solteiro. Mas quando eu pressiono esses amigos, a equipe, falando que preciso que o Belo confirme, todo mundo some”.

Treta!

No segundo dia de confinamento em A Fazenda, o jornalista Dudu Camargo fez um comentário que desagradou Rayane Figliuzzi. Em roda de conversa no quarto, ele insinuou que a influenciadora estaria muito próxima de alguns dos homens da sede.

“Ela já se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade, aquele que deita ali”, explica Dudu apontando para a cama de Will Guimarães. Revoltada, a influenciadora se levantou e fez sinal de negativo para o ex-contratado do SBT, que tentou se corrigir: “Era a Martina, não era você não.”

Após Rayane Figliuzzi se afastar, o jornalista reafirmou a fofoca outras peoas. A atriz Duda Wendling, porém, saiu em defesa de Rayane: “A Ray não, ela namora”. Mas Dudu Camargo insistiu no boato e rebateu: “Aqui dentro é outra história”, completou.