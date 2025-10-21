21/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Belo ironiza boatos sobre usar peruca e faz mistério sobre vida amorosa

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
belo-ironiza-boatos-sobre-usar-peruca-e-faz-misterio-sobre-vida-amorosa

Na noite desta segunda-feira (20/10), o cantor Belo marcou presença na reunião do elenco de “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo, realizada no Rio de Janeiro. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o artista, que também está no folhetim, reagiu com bom humor aos comentários de internautas que o acusam de usar peruca.

“Ah, não! Não é, mas se tivesse que usar também, sem problema nenhum. Eu sempre fui um cara muito verdadeiro”, afirmou o intérprete de Misael.

Veja as fotos

Portal LeoDias
O cantor detalhou a semelhança física com o pai, que morreu quando ele tinha apenas 18 anos.Portal LeoDias
globo tres gracas aguinaldo silva edu lopes
Aguinaldo Silva
Crédito: Globo - Estevam Avellar
As protagonistas de “Três Graças”, nova novela das 21h da GloboCrédito: Globo – Estevam Avellar

Leia Também

Belo contou que o clima nos bastidores da novela é de pura harmonia. “Todo mundo aqui gosta de música! A Sophie canta, o Xamã, o Romulo adora pagode, o Marquinho Palmeira toca violão, o Murilo também curte. A gente está vivendo um momento muito feliz, uma grande família”, declarou.

Questionado sobre sua vida amorosa, o artista preferiu manter o mistério. “Vocês sabem disso, não precisam nem perguntar”, brincou. Belo também comentou, em tom leve, que não tem acompanhado a participação de Rayane em “A Fazenda 17” por conta da intensa rotina de gravações: “Não posso, estou na outra emissora, e é muito trabalho”.

O cantor encerrou a conversa mostrando empolgação com o novo desafio. “Três Graças é a novela da família brasileira. A gente vai se apaixonar, pode ter certeza disso”, garantiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost