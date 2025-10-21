Belo ironiza boatos sobre usar peruca e faz mistério sobre vida amorosa

Na noite desta segunda-feira (20/10), o cantor Belo marcou presença na reunião do elenco de “Três Graças”, nova novela das 21h da Globo, realizada no Rio de Janeiro. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o artista, que também está no folhetim, reagiu com bom humor aos comentários de internautas que o acusam de usar peruca.

“Ah, não! Não é, mas se tivesse que usar também, sem problema nenhum. Eu sempre fui um cara muito verdadeiro”, afirmou o intérprete de Misael.

O cantor detalhou a semelhança física com o pai, que morreu quando ele tinha apenas 18 anos.

Belo contou que o clima nos bastidores da novela é de pura harmonia. “Todo mundo aqui gosta de música! A Sophie canta, o Xamã, o Romulo adora pagode, o Marquinho Palmeira toca violão, o Murilo também curte. A gente está vivendo um momento muito feliz, uma grande família”, declarou.

Questionado sobre sua vida amorosa, o artista preferiu manter o mistério. “Vocês sabem disso, não precisam nem perguntar”, brincou. Belo também comentou, em tom leve, que não tem acompanhado a participação de Rayane em “A Fazenda 17” por conta da intensa rotina de gravações: “Não posso, estou na outra emissora, e é muito trabalho”.

O cantor encerrou a conversa mostrando empolgação com o novo desafio. “Três Graças é a novela da família brasileira. A gente vai se apaixonar, pode ter certeza disso”, garantiu.