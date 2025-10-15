“Bem difícil”, desabafa Val Marchiori após primeira quimioterapia

A socialite Val Marchiori revelou nesta quarta-feira (15/10) que iniciou seu tratamento de quimioterapia contra um câncer de mama, diagnosticado em setembro. Ao todo, ela passará por cinco sessões, sendo esta a primeira etapa do procedimento.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Marchiori aparece chorando após quimioterapia: “Dói demais, arde muito”, desabafou ela.

Leia também

Tranquilizou seguidores

A empresária relatou, em seguida, como foi o momento e tranquilizou seus seguidores sobre seu estado de saúde.

“Oi, gente! Estou aqui para agradecer o carinho que tenho inserido em todos vocês. Já fiz as minhas cirurgias, fiz a minha primeira quimio [quimioterapia]. Bem difícil, bem desconfortável. Mas fé em Deus que vai dar tudo certo. Agora, só falta uma por vez, agora só falta cinco. Estou bem enjoadinha, me recuperando ainda”, afirmou.

Além de dividir sua experiência pessoal, Val aproveitou a oportunidade para incentivar a prevenção entre mulheres. Ela destacou a importância de exames regulares, como a mamografia, e compartilhou seu desejo de servir como exemplo:

“Eu só quero mesmo agradecer o carrinho que eu tenho recebido aí, né? De todos os meus seguidores, todas as pessoas. Aqui dizer mais uma vez, insistir. Mulheres, vamos fazer nossas mamografias, vamos fazer, viu? Porque isso, assim, salva vidas. E olha só, eu tô gravando esse vídeo aqui pra que muitas mulheres que tinham medo de fazer mamografia, como eu, não passem por isso.”

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Val Marchiori é internada para começar o tratamento contra o câncer

Instagram/Reprodução 2 de 7

Em tratamento contra o câncer, Val Marchiori chora ao cortar o cabelo

Instagram/Reprodução 3 de 7

Val Marchiori posa nos stories após cortar o cabelo

Instagram/Reprodução 4 de 7

“Coração apreensivo”, afirma Val Marchiori sobre tratamento do câncer

Instagram/Reprodução 5 de 7

Após cirurgia, Val Marchiori atualiza estado de saúde

Instagram/Reprodução 6 de 7

Val Marchiori.

Reprodução/Internet. 7 de 7

Antes da cirurgia, Val Marchiori sobre o diagnóstico: “É devastador”

Instagram/Reprodução

Quer ajudar outras mulheres

A socialite também falou sobre a dimensão emocional do tratamento e o impacto que espera causar na vida de outras mulheres:

“O meu único objetivo, se eu puder ajudar a salvar uma mulher que seja, eu estou feliz porque é muito difícil gente, não é fácil passar por isso. É por isso que desde a primeira vez que eu fiz aquele meu vídeo, me sentia culpada de não ter feito antes meus exames e agora eu estou atualizando vocês que realmente não é fácil. Então, mulheres, se cuidem. Vocês, governantes, vamos olhar com mais carinho por câncer, né? O câncer vem crescendo cada vez mais mulheres mais jovens. Se a minha voz puder adequar e fazer a diferença, eu vou lutar por isso. Somente por isso. Então, muito obrigada a todos pelas mensagens de carinho. Eu sigo aqui com fé, Deus no coração, que vai dar tudo certo.”

Veja o vídeo