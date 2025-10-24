24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás nesta sexta-feira

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
beneficiarios-com-nis-final-5-recebem-auxilio-gas-nesta-sexta-feira


Logo Agência Brasil

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 5 recebem nesta sexta-feira (24) o Auxílio Gás de outubro, no valor de R$ 108.

Previsto para até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

Notícias relacionadas:

O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tem pelo menos um membro da família que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões.

Gás do povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost