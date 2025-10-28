bernardo-velasco,-um-dos-amantes-de-odete-roitman,-diz-o-que-achou-do-final-de-“vale-tudo”

O ator Bernardo Velasco, que deu vida a Igor, personal trainer e um dos amantes de Odete Roitman, personagem de Débora Bloch no remake de “Vale Tudo”, marcou presença na gravação do DVD de João Gomes, no último domingo (26/10). Durante o evento, ele conversou com a repórter Monique Arruda e contou o que achou do desfecho da trama.

“Ô Gloria! Beijei Odete Roitman”, brincou o ator, em tom bem-humorado. Em seguida, Velasco elogiou a produção: “Cara, foi incrível. Todo mundo fala isso, é porque realmente foi. ‘Vale Tudo’ foi um sucesso. Acho que todo mundo que assistiu amou, assistiu fielmente, estava todo mundo fielmente acompanhando.”

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bernardo Velasco, intérprete do amante de Odete, diz o que achou do final de “Vale Tudo” Foto: Portal LeoDias Bernardo Velasco será amante de vilã em “Vale Tudo” Reprodução/Instagram No último capítulo de “Vale Tudo”, da Globo, Odete Roitman forjou a própria morte Crédito: Reprodução Instagram @tvglobo Odete Roitman (Débora Bloch) em “Vale Tudo” Reprodução / Globo Odete Roitman (Debora Bloch) usa figurino inspirado na versão de 1988 de “Vale Tudo” Foto: Beatriz Damy/Globo Voltar

Próximo

Questionado sobre o final, que dividiu opiniões entre o público, Bernardo foi direto ao ponto e defendeu a escolha dos autores. “Final maravilhoso, eu amei”, afirmou, e acrescentou: “É Odete, né? É um ícone brasileiro, ela não poderia ter um final morta novamente. Maravilhosamente feito pela Débora. Então eu gostei muito. Acho que a Débora fez um trabalho impecável… Voltar em uma novela das nove, acho que foi pra mim uma final de Copa do Mundo.”

O ator também comentou a comparação com Reynaldo Gianecchini, feita por parte do público, e se disse lisonjeado: “Fico muito feliz com essa comparação”. Solteiro, ele confirmou que está curtindo a fase livre: “Curtindo a vida.”

Por fim, Bernardo celebrou sua participação em “Dona de Mim”, nova novela das 21h que substituiu o remake de Manuela Dias e tem Grazi Massafera como protagonista. “Fiz uma participação em ‘Dona de Mim’. Fiquei muito feliz… A história é muito bacana, fiquei feliz em conhecer uma outra galera, uma outra equipe, outro diretor. Acho que está bem legal, vocês vão curtir.”