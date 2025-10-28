bernardo-velasco,-um-dos-amantes-de-odete-roitman,-diz-o-que-achou-do-final-de-“vale-tudo”

28/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O ator Bernardo Velasco, que deu vida a Igor, personal trainer e um dos amantes de Odete Roitman, personagem de Débora Bloch no remake de “Vale Tudo”, marcou presença na gravação do DVD de João Gomes, no último domingo (26/10). Durante o evento, ele conversou com a repórter Monique Arruda e contou o que achou do desfecho da trama.

“Ô Gloria! Beijei Odete Roitman”, brincou o ator, em tom bem-humorado. Em seguida, Velasco elogiou a produção: “Cara, foi incrível. Todo mundo fala isso, é porque realmente foi. ‘Vale Tudo’ foi um sucesso. Acho que todo mundo que assistiu amou, assistiu fielmente, estava todo mundo fielmente acompanhando.”

Questionado sobre o final, que dividiu opiniões entre o público, Bernardo foi direto ao ponto e defendeu a escolha dos autores. “Final maravilhoso, eu amei”, afirmou, e acrescentou: “É Odete, né? É um ícone brasileiro, ela não poderia ter um final morta novamente. Maravilhosamente feito pela Débora. Então eu gostei muito. Acho que a Débora fez um trabalho impecável… Voltar em uma novela das nove, acho que foi pra mim uma final de Copa do Mundo.”

O ator também comentou a comparação com Reynaldo Gianecchini, feita por parte do público, e se disse lisonjeado: “Fico muito feliz com essa comparação”. Solteiro, ele confirmou que está curtindo a fase livre: “Curtindo a vida.”

Por fim, Bernardo celebrou sua participação em “Dona de Mim”, nova novela das 21h que substituiu o remake de Manuela Dias e tem Grazi Massafera como protagonista. “Fiz uma participação em ‘Dona de Mim’. Fiquei muito feliz… A história é muito bacana, fiquei feliz em conhecer uma outra galera, uma outra equipe, outro diretor. Acho que está bem legal, vocês vão curtir.”

