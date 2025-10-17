Beto Guedes: a canção como refúgio chega ao Estilo Brasil

“Cantar é se manter vivo.” A frase, dita por Beto Guedes em entrevista ao Metrópoles, resume a serenidade de quem encontrou na canção um refúgio. Dono de hinos como “Amor de Índio” e “Sol de Primavera”, o artista mineiro retorna aos palcos com a leveza de quem encara o tempo não como peso, mas como poesia.
No Festival Estilo Brasil, ele reencontra Lô Borges e Sérgio Hinds no show “Esquinas & Canções”, em 25 de outubro, e promete uma noite de pura celebração.
“Estar com esses amigos é relembrar uma história que começou há cinquenta anos e nunca terminou. A música nos manteve próximos mesmo quando a vida nos levou a lugares diferentes”, afirma.
A trajetória de Beto é marcada pela busca constante por harmonia, entre som e silêncio, natureza e humanidade.
As letras são diários emocionais de uma geração que aprendeu a ver beleza no simples. “A música tem esse poder de nos curar sem remédio. Ela nos devolve o equilíbrio”, reflete.
Nos últimos anos, Beto tem se aproximado novamente do público jovem, que o redescobriu em plataformas de streaming. “É uma alegria ver uma nova geração cantando minhas músicas. Mostra que elas ainda dizem algo importante.”
No Estilo Brasil, ele deve passear por faixas que marcaram a carreira e por composições que dialogam com o presente. “O segredo é continuar curioso. A canção é o que me faz levantar todo dia e seguir adiante.”
O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital