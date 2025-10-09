09/10/2025
Beto Guedes e o legado psicodélico-mineiro que inspira novas gerações

Beto Guedes, o talentoso multi-instrumentista e compositor mineiro, é um pilar do movimento Clube da Esquina, tendo sido lançado como um astro da Música Popular Brasileira pelo álbum homônimo de 1972. A capacidade de absorver influências do rock, jazz e da música tradicional mineira para criar algo único ressoa poderosamente até hoje, influenciando diretamente a estética de novas gerações de artistas.

Uma das bandas atuais que bebe diretamente dessa fonte mineira é a Boogarins. O grupo goiano de rock psicodélico reconhece a profunda marca deixada pela geração de Beto Guedes, Lô Borges e Milton Nascimento, explorando frequentemente o universo musical do mítico movimento nos próprios trabalhos.

O vocalista da Boogarins, Dinho Almeida, já mencionou em entrevistas o quanto os álbuns daquela época são referências de gravação e sonoridade “doideira”.

Especificamente, os Boogarins citam a admiração pelo disco de 1973 (que contou com Beto Guedes, Toninho Horta e outros) e o reconhecem pelas “piras com progressivos dos anos 1970”, chegando a compará-lo com bandas internacionais como Yes.

Em shows dedicados à magia do Clube da Esquina, a Boogarins mergulha em releituras de temas como “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, interpretando-os em uma atmosfera psicodélica original.

Essa conexão íntima entre a banda goiana e o legado de Beto Guedes sublinha o quão viva e contemporânea é a música iniciada por ele há mais de cinco décadas.

A canção “Amor de Índio” – um dos hinos eternizados na voz de Beto Guedes – ganhou até homenagem no último álbum da banda, “Bacuri” (2024), na música “Amor de Indie”.

Além da influência na psicodelia atual, o legado de Beto Guedes continua a renovar-se.

O artista, cuja simplicidade e autenticidade permanecem um símbolo de resistência cultural, tem se dedicado a projetos especiais que celebram a história do Clube da Esquina, incluindo grandes turnês.

O interesse do público e da mídia pela obra foi renovado, abrindo portas para novos convites em shows e festivais.

O Festival Estilo Brasil celebra essa trajetória de Beto Guedes ao recebê-lo em Brasília ao lado de Lô Borges e Sérgio Hinds na turnê “Esquinas & Canções”.

O repertório da noite promete reviver a essência de uma época, passeando por clássicos inesquecíveis como “O Sal da Terra” e “Sol de Primavera”.

Esse encontro de gigantes, marcado para o dia 25 de outubro no Ulysses Centro de Convenções, reforça o diálogo musical entre as harmonias mineiras e a energia instrumental do rock setentista, mostrando a permanência atemporal da música de Beto Guedes.

Compre seu ingresso

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

