Beto Guedes e Sérgio Hinds celebram a MPB em shows no Estilo Brasil

Na terceira noite da segunda edição do Festival Estilo Brasil, subiram ao palco do evento quatro grandes mestres que marcaram o nome na história da música brasileira e somam uma legião de fãs desde a década de 1970: Beto Guedes, que convidou o maestro e pianista Wagner Tiso; e Sérgio Hinds, na companhia do violinista Marcus Viana. Descrito pelos artistas como “emocionante”, “histórico” e “inesquecível”, o show Esquinas e Canções ocorreu nesse sábado (25/10), no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília.

Quem deu início às apresentações foi Sérgio Hinds. O cantor, compositor e guitarrista é o fundador e único membro presente em todas as formações da banda O Terço, desde a criação, em 1968. Considerado pela revista Rolling Stone Brasil como um dos 70 Mestres Brasileiros da Guitarra e do Violão, ele enfatizou ser “sempre incrível” voltar para a capital federal.

Sérgio Hinds no Estilo Brasil

Um dos grandes destaques do rock progressivo, Hinds embalou o público com solos de guitarra hipnotizantes e muita energia. Ele cantou sucessos da banda O Terço, como as músicas Jogo das Pedras e Casa Encantada, que foi acompanhada pelo violonista Marcus Viana. A união de ritmos criada pelos instrumentos dos dois artistas impressionou os presentes. A dupla deixou o palco do Estilo Brasil sob aplausos da plateia.

Show de Sérgio Hinds

Violinista Marcus Viana

Em seguida, Beto Guedes encantou a todos com uma coletânea de sucessos da MPB. Integrante do movimento musical Clube da Esquina, que englobou artistas de Minas Gerais, ele apresentou as canções Espelhos d’Água e Quando Te Vi. Com as letras na ponta da língua, o público cantou junto animosamente. A convite, o maestro e pianista Wagner Tiso se uniu ao cantor. Os dois se divertiram enquanto comandavam a guitarra e o piano, respectivamente.

A princípio, quem iria dividir o show com Beto Guedes era Lô Borges, que está hospitalizado em Belo Horizonte. Ao longo do espetáculo, o cantor dedicou a canção Paisagem na Janela ao grande amigo. Além de Wagner Tiso, a apresentação contou com a participação do violinista Marcus Viana. O repertório musical integrou também os sucessos Canção da América, Amor de Índio e Lágrima de Amor.

Beto Guedes cantou grandes sucessos da careira

Beto Guedes e Wagner Tiso

Produção

Produtor à frente da Oh! Artes, João Maione pontuou que Sérgio Hinds trouxe o berço do rock progressivo, enquanto Beto Guedes e Wagner Tiso, que fizeram parte do Clube da Esquina, celebraram a música mineira. “É uma noite muito bonita. Estamos bastante felizes de poder fazer essa homenagem e tenho certeza que o público irá amar cada momento. Tem sido gratificante conseguir proporcionar esses momentos de felicidade e de conhecimento em torno da música brasileira”, ressaltou.

João Maione, Sérgio Hinds e Beto Guedes

Festival Estilo Brasil

O Estilo Brasil segue até o fim do ano, levando ao palco do Ulysses Centro de Convenções nomes consagrados e novas vozes da música nacional e internacional, como Esperanza Spalding, que abriu a segunda edição do evento, em setembro. Martinho da Vila, Tim Bernardes, Paralamas do Sucesso e Dado Villa Lobos, além de Caetano Veloso, se apresentarão no festival.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Veja quem esteve presente no show de Wagner Tiso, Beto Guedes e Sérgio Hinds

O cantor fez parte do movimento do Clube da Esquina

Marcus Viana, Beto Guedes e Wagner Tiso

Veja as próximas apresentações do Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções: Martinho da Vila

31 de outubro Tim Bernardes

8 de novembro Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro Caetano Veloso

11 de dezembro Festival Estilo Brasil Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital

