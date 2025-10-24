Beto Guedes leva hinos inconfundíveis ao Festival Estilo Brasil

O Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles, será palco de um encontro histórico no dia 25 de outubro, em Brasília. Beto Guedes, um dos nomes mais poéticos da música mineira e voz por trás de canções que atravessam gerações, reencontra Sérgio Hinds na turnê “Esquinas & Canções” — uma celebração viva da amizade e da sonoridade que moldaram o Clube da Esquina.

Baixista, compositor e dono de um timbre inconfundível, Beto representa a vertente mais lírica e contemplativa do movimento mineiro. Sua parceria com Lô Borges nasceu ainda na infância, quando os dois já trocavam melodias e sonhos em Belo Horizonte. Juntos, formaram a ala mais jovem e “beatlemaníaca” do Clube, marcada pela curiosidade e pelo desejo de experimentar.

Essa cumplicidade atravessou décadas e tem episódios tão simbólicos quanto afetivos. Durante a gravação do histórico Clube da Esquina (1972), Lô precisou pedir autorização à mãe de Beto para levá-lo ao Rio de Janeiro. A resposta virou anedota e memória de ternura: “Cê cuida muito bem de Alberto. Alberto não sabe andar nessa rua direito, é menino muito sozinho”, disse ela a Milton Nascimento.

Apesar da longa amizade, Beto e Lô dividiram poucas composições oficiais: apenas “Feira Moderna” e “Equatorial”. Ainda assim, como destaca Lô Borges, essas músicas têm “um caráter universal”, e talvez por isso permaneçam tão atuais. “Fico muito feliz de vê-las chegando a novas gerações”, comentou o artista em entrevista ao Metrópoles.

Nos últimos anos, Beto Guedes tem vivido um momento de redescoberta. O projeto “A Música de Minas, 50 anos”, ao lado de Lô Borges e Flávio Venturini, reacendeu o interesse do público e mostrou a força de sua presença ao vivo. O retorno triunfal aos palcos aconteceu no Circo Voador, no Rio de Janeiro, onde o público cantou em coro cada verso, um reencontro descrito como “épico e emocionante” por quem esteve lá.

Agora, no Festival Estilo Brasil, Beto celebra não apenas o passado, mas a permanência daquilo que o Clube da Esquina sempre representou: amizade, liberdade e experimentação. A união de seu lirismo com o peso instrumental de Sérgio Hinds promete um um diálogo musical entre gerações, sons e emoções que continuam vivos nas esquinas da memória brasileira. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos Cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital