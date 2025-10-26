Beto Guedes, Sérgio Hinds e convidados fazem tributo à amizade

A noite de sábado (25/10) em Brasília foi daquelas que ficam na memória. O Festival Estilo Brasil se transformou em uma celebração à música e à amizade, com Sérgio Hinds, Wagner Tiso, Marcus Viana e Beto Guedes conduzindo o espetáculo Esquinas & Canções. Foram mais de duas horas de pura imersão sonora, alternando a pulsação elétrica do rock progressivo com a delicadeza harmônica do Clube da Esquina — uma dobradinha de shows que começou potente e terminou emocionada.

O guitarrista Sérgio Hinds, fundador do grupo O Terço, abriu a noite com uma performance que fez o Ulysses Centro de Convenções vibrar. Soando preciso e inspirado, ele mergulhou em uma viagem instrumental com “1974”, faixa que soou como um chamado às origens do rock progressivo brasileiro. Entre solos de guitarra e projeções psicodélicas, Hinds fez questão de dedicar o show a Lô Borges, que se recupera de um problema de saúde: “Desejo a ele toda a energia boa do mundo. É uma alegria estar aqui com amigos de longa data celebrando a música.”

Na sequência, clássicos d’O Terço como “Jogo das Pedras” e “Criaturas da Noite” ganharam releituras poderosas com a presença do violinista Marcus Viana, que entrou em cena arrancando aplausos entusiasmados. “É uma honra estar com esses caras. Sérgio é parte da nossa história”, disse Viana, antes de uma trinca de faixas — “Casa Encantada”, “Pássaro” e “Queimada” — que misturou virtuosismo e lirismo. O público reagiu em êxtase a “PS: Apareça”, coroada com um solo explosivo do baterista André Gonzales e vibrou novamente quando “Hey Amigo” retornou com o violino de Marcus. O bis — com “Luz de Vela” e “Volte na Próxima” — encerrou a primeira parte entre nostalgia e euforia, preparando o terreno para a entrada de Wagner Tiso e Beto Guedes.

A esquina que chegou a Brasília

Após um breve intervalo, o palco se transformou para receber Wagner Tiso e, em seguida, Beto Guedes, que entraram em clima de reverência e afeto. Com o piano de Tiso ditando o tom, o show ganhou contornos de memória viva. “Balada dos 400 Golpes” abriu a segunda parte da noite, seguida por “Canção do Novo Mundo” e “Espelhos D’Água”, que fizeram o público cantar em coro.

“Hoje é uma noite de celebração e também de saudade. Esse show é pra Lô Borges e pra todos que acreditam que a música é o elo que nos mantém juntos”, disse Beto, visivelmente emocionado.

A apresentação seguiu com a fluidez de quem toca entre amigos. “Nascente”, “Gabriel” e “Quando Te Vi (Till There Was You)” formaram uma sequência de pura harmonia, com Marcus Viana retornando ao palco em arranjos de violino que flutuavam sobre o piano de Tiso. O auge veio com “Canção da América”, de Milton Nascimento — cantada em uníssono por toda a plateia, em um dos momentos mais comoventes do festival.

Antes de encerrar, Beto fez um agradecimento ao público e aos parceiros de palco: “Esses grandes artistas, grandes compositores e músicos fizeram essa passagem que reflete o mundo inteiro. Infelizmente o Lô não pôde estar aqui hoje, mas esse show é pra ele — e pra essa geração que nos ensinou a sonhar com liberdade.”

A reta final foi um desfile de clássicos: “Lumiar”, “No Céu com Diamantes” e “Sol de Primavera” transformaram o auditório em um coral emocionado. Em “Maria Solidária”, Beto agradeceu nominalmente a Sérgio Hinds, Marcus Viana e Wagner Tiso, reforçando o espírito de comunhão que atravessou toda a noite.

O encerramento com “O Sal da Terra” e “Paisagem da Janela”, dedicada a Lô Borges, foi um tributo luminoso à história do Clube da Esquina — e à eternidade das canções que seguem unindo gerações.

