Beto Guedes traz força da amizade e hinos do Clube da Esquina ao DF

O Festival Estilo Brasil terá uma celebração da amizade e da genialidade mineira em 25 de outubro, com a performance de Beto Guedes ao lado de Lô Borges e Sérgio Hinds.
A colaboração entre Beto Guedes e Lô Borges é um dos pilares do lendário Clube da Esquina, um movimento que moldou a Música Popular Brasileira. Beto Guedes, o baixista do Clube, é a voz por trás de hinos atemporais como “Amor de Índio” e “Sol de Primavera”.
A amizade e parceria com Lô Borges vêm desde a infância, e ambos faziam parte da ala mais jovem e “beatlemaníaca” do Clube. A conexão entre eles se fortaleceu durante a composição do álbum “Clube da Esquina” (1972).
Em uma entrevista, Lô Borges relembrou a cumplicidade que existia entre eles ainda na juventude, citando o episódio em que ele pediu a autorização da mãe de Beto para levá-lo ao Rio de Janeiro para participar da gravação do álbum.
A mãe de Beto pediu então a Milton Nascimento: “cê cuida muito bem de Alberto, Alberto não sabe andar nessa rua direito, é menino muito sozinho”.
Essa sinergia artística recente foi revivida com o sucesso do projeto “A Música de Minas, 50 anos”, que Beto Guedes fez ao lado de Lô Borges e Flávio Venturini.
Essa turnê, que percorreu grandes casas de shows do país, foi crucial para renovar o interesse pela obra desses artistas e pavimentar o caminho para a continuidade das apresentações conjuntas.
Agora, Beto Guedes e Lô Borges levam as canções e histórias para o Ulysses Centro de Convenções na turnê “Esquinas & Canções”, reforçando a importância cultural desse encontro.
A trajetória de Beto Guedes continua a provar que a boa música “permanece viva nas vozes e nos corações dos fãs, novos e antigos”.
O público terá a chance de revisitar clássicos como “Feira Moderna” e “O Sal da Terra” em um dos encontros mais significativos da música nacional em Brasília.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital