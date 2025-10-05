05/10/2025
Beto Guedes traz força da amizade e hinos do Clube da Esquina ao DF

O Festival Estilo Brasil terá uma celebração da amizade e da genialidade mineira em 25 de outubro, com a performance de Beto Guedes ao lado de Lô Borges e Sérgio Hinds.

A colaboração entre Beto Guedes e Lô Borges é um dos pilares do lendário Clube da Esquina, um movimento que moldou a Música Popular Brasileira. Beto Guedes, o baixista do Clube, é a voz por trás de hinos atemporais como “Amor de Índio” e “Sol de Primavera”.

A amizade e parceria com Lô Borges vêm desde a infância, e ambos faziam parte da ala mais jovem e “beatlemaníaca” do Clube. A conexão entre eles se fortaleceu durante a composição do álbum “Clube da Esquina” (1972).

Em uma entrevista, Lô Borges relembrou a cumplicidade que existia entre eles ainda na juventude, citando o episódio em que ele pediu a autorização da mãe de Beto para levá-lo ao Rio de Janeiro para participar da gravação do álbum.

A mãe de Beto pediu então a Milton Nascimento: “cê cuida muito bem de Alberto, Alberto não sabe andar nessa rua direito, é menino muito sozinho”.

Essa sinergia artística recente foi revivida com o sucesso do projeto “A Música de Minas, 50 anos”, que Beto Guedes fez ao lado de Lô Borges e Flávio Venturini.

Essa turnê, que percorreu grandes casas de shows do país, foi crucial para renovar o interesse pela obra desses artistas e pavimentar o caminho para a continuidade das apresentações conjuntas.

Agora, Beto Guedes e Lô Borges levam as canções e histórias para o Ulysses Centro de Convenções na turnê “Esquinas & Canções”, reforçando a importância cultural desse encontro.

A trajetória de Beto Guedes continua a provar que a boa música “permanece viva nas vozes e nos corações dos fãs, novos e antigos”.

O público terá a chance de revisitar clássicos como “Feira Moderna” e “O Sal da Terra” em um dos encontros mais significativos da música nacional em Brasília.

Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

