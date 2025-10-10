Beto Louco admite delatar políticos em esquema de lavagem de dinheiro

10/10/2025
Alvo das investigações que desbarataram mega esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, admite fazer delação premiada.

Ele e Mohamad Hussein Mourad são acusados de liderar um esquema criminoso que envolve toda a cadeia produtiva de petróleo — das usinas às bombas de postos de gasolina, e o PCC.

Ambos estão foragidos, e especula-se que estão Líbano, após um tempo em Dubai.

A coluna apurou que Beto Louco teria interesse em retornar ao Brasil, razão pela qual considera fazer delação. Mohamad, vinculado à refinaria Copape, não demonstra a mesma disposição.

As conversas ainda em fase iniciais indicam que ele irá entregar políticos envolvidos com o esquema de lavagem de dinheiro e preservar o PCC.

Como mostrou a coluna de Mirelle Pinheiro, no Metrópoles, Beto Louco coordenava fraudes contábeis e movimentações financeiras, operando fundos de investimento e empresas de participações usadas para blindar o patrimônio da organização criminosa, além de fazer a ponte com políticos.

 

