Beto Louco admite delatar políticos em esquema de lavagem de dinheiro

Alvo das investigações que desbarataram mega esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, admite fazer delação premiada.

Ele e Mohamad Hussein Mourad são acusados de liderar um esquema criminoso que envolve toda a cadeia produtiva de petróleo — das usinas às bombas de postos de gasolina, e o PCC.

Ambos estão foragidos, e especula-se que estão Líbano, após um tempo em Dubai.

A coluna apurou que Beto Louco teria interesse em retornar ao Brasil, razão pela qual considera fazer delação. Mohamad, vinculado à refinaria Copape, não demonstra a mesma disposição.

As conversas ainda em fase iniciais indicam que ele irá entregar políticos envolvidos com o esquema de lavagem de dinheiro e preservar o PCC.

Como mostrou a coluna de Mirelle Pinheiro, no Metrópoles, Beto Louco coordenava fraudes contábeis e movimentações financeiras, operando fundos de investimento e empresas de participações usadas para blindar o patrimônio da organização criminosa, além de fazer a ponte com políticos.