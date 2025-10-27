Bets: começam a valer regras mais rígidas contra apostas irregulares no Brasil

Entraram em vigor nesta segunda-feira (27/10) as novas regras de controle bancário contra as chamadas bets irregulares — plataformas de apostas on-line que operam sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.

As medidas foram definidas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e têm como objetivo impedir o uso do sistema financeiro para lavagem de dinheiro, fraudes e operações ilícitas.

O que muda para os bancos

As instituições financeiras deverão adotar critérios mais rígidos para identificar e encerrar contas ligadas a empresas ou pessoas que movimentem recursos de forma suspeita. Entre as principais determinações estão:

Encerrar contas fraudulentas e de bets não autorizadas pela SPA;

Recusar transações e comunicar o encerramento ao titular e ao Banco Central ;

Compartilhar informações entre os bancos sobre contas suspeitas;

Adotar políticas internas de prevenção, integrando áreas de compliance, jurídico e ouvidoria;

Responder à Autorregulação Febraban, que poderá exigir, a qualquer momento, provas do fechamento e do reporte de contas ilícitas.

Além disso, o foco está no combate às “contas laranjas” — abertas em nome de terceiros para esconder a origem do dinheiro — e às “contas frias”, criadas sem o consentimento do titular.

O que diz a Febraban

Em nota, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou que as medidas representam um marco no combate ao crime financeiro.

“Os bancos não podem permitir a abertura e a manutenção de contas laranjas, frias ou de bets ilegais. Estamos estabelecendo procedimentos obrigatórios para disciplinar o setor e coibir esse tipo de crime”, destacou.

A federação reforçou que as ações buscam impedir o uso do sistema bancário para movimentar recursos provenientes de golpes, fraudes, ataques cibernéticos e lavagem de dinheiro.

Contexto

As apostas esportivas e jogos on-line foram regulamentados no Brasil em 2023, mas apenas as empresas licenciadas pela SPA podem operar legalmente. As demais são consideradas irregulares e estão sujeitas a bloqueios, multas e sanções.

Fonte: Febraban / Ministério da Fazenda / Banco Central

✍️ Redigido por ContilNet