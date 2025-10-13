BGS 2025: Konami anuncia torneio “Romário Cup” com vaga para mundial de eFootball

Durante o painel BGS Talks da Brasil Game Show 2025, a Konami anunciou uma nova competição oficial para o seu simulador de futebol, o eFootball. Batizado de Romário Cup, o torneio será exclusivo para brasileiros e valerá vaga direta para a final da seletiva do Barcelona, parte do circuito competitivo mundial da temporada de 2026.

O anúncio foi feito na última sexta-feira (10) por Junichi Taya (produtor executivo do eFootball), Denílson Show, Negrete (embaixadores da franquia) e o influenciador Afonso “AFGameplays”, durante um painel sobre o futuro da série e a representatividade brasileira dentro do game.

Segundo a Konami, a Romário Cup deve começar em novembro, dentro do próprio jogo, com Romário como embaixador oficial. O campeão da competição garantirá vaga direta na final da seletiva do Barcelona, prevista para janeiro de 2026, que definirá os jogadores que representarão o clube catalão nas finais presenciais do mundial.

A iniciativa é vista como uma forma de fortalecer a presença brasileira no cenário competitivo do eFootball, oferecendo um “atalho” para o mundial, já que o campeão nacional evitará as etapas abertas ao público internacional.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre datas exatas, formato ou número de participantes, mas a desenvolvedora prometeu mais informações nas próximas semanas.

Ativações da Konami na BGS 2025

O estande da Konami foi um dos mais movimentados da feira e marcou o retorno da desenvolvedora japonesa ao evento após anos de ausência. Além da divulgação da Romário Cup, o espaço trouxe um desafio especial contra os atletas oficiais da CBF no eFootball — Thiago Avaré (campeão brasileiro de console), Juninho eFootball (campeão mundial no mobile) — e premiou fãs que marcaram gols com camisas do Santos autografadas por Neymar, que também é embaixador do jogo.

A participação da empresa dividiu opiniões: os brindes e ativações receberam elogios e até indicação como “melhor brinde da feira”, mas a colaboração entre eFootball e Yu-Gi-Oh!, que apresentou Neymar caracterizado como o “Mago Negro”, gerou surpresa e debate entre o público.

Mesmo assim, o retorno da Konami à BGS sinaliza uma nova fase de aproximação com a comunidade brasileira, especialmente com o cenário competitivo e os fãs de longa data de seus títulos.

Copa Negrete

Durante o evento, também foi disputada a final da Copa Negrete, torneio de influenciadores que premiou uma viagem com tudo pago para Barcelona.

Na decisão em melhor de três (MD3), realizada no sábado (11), o influenciador Afonso “AFGameplays” venceu Victor “Mito” Abdalla e garantiu sua vaga para acompanhar a final da seletiva do Barcelona diretamente da Espanha, ao lado de Negrete.

Fonte: Konami / ge / BGS 2025

✍️ Redigido por ContilNet