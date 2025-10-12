BGS 2025 traz lançamentos de Sega, Nintendo, PlayStation e EA Games

A Brasil Game Show (BGS) teve início na quinta-feira (9/10) com a BGS Conference, atração dedicada a anúncios de patrocinadores, lançamentos e novidades do mundo dos games. Durante o evento, foram apresentados diversos trailers de jogos independentes desenvolvidos por estúdios brasileiros e internacionais que participam da feira. A edição deste ano segue até domingo, 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Alguns dos destaques

A Sega apostou na velocidade com Sonic Racing: CrossWorlds, o novo capítulo estrelado pelo ouriço azul. Já o espaço da ExitLag reuniu criadores de conteúdo e promoveu partidas em LAN, fortalecendo a conexão entre público e comunidade gamer.

No estande da Nintendo, o foco foi o Nintendo Switch 2, com títulos como Mario Kart World e Bananza — ambos indicados ao Golden Joystick Awards 2025 — além de clássicos do primeiro console, como Super Mario Bros. Wonder e o contagiante Just Dance. Outra atração de peso foi a coletânea Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

A Samsung também marcou presença com títulos aguardados de grandes parceiras, como PlayStation e EA Games. Entre eles, Ghost of Yotei, Death Stranding 2, EA Sports FC 26 e o tão esperado lançamento mundial de Battlefield 6.

As ativações chamaram atenção pela organização e imersão, com jogos bem distribuídos e múltiplas telas que garantiram uma experiência envolvente aos visitantes.

Outro ponto positivo foi a presença de marcas não endêmicas — aquelas que não têm ligação direta com o universo gamer — mas que conquistaram o público com ações interativas, brindes exclusivos e espaços criativos.

Nova fase da BGS

Nesta edição, a BGS inaugurou uma nova fase ao mudar de endereço: o evento saiu da Expo Center Norte e passou a ser realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo. O novo espaço ampliou as possibilidades, oferecendo estandes mais visíveis e bem organizados, além de praças de alimentação diversificadas e banheiros mais acessíveis.

Entre as atrações internacionais, destacam-se nomes de peso como Hideo Kojima (Death Stranding 2), Naoki Hamaguchi (Final Fantasy VII Remake) e Yoko Shimomura, compositora de trilhas icônicas como Kingdom Hearts e Street Fighter 2. O público ainda poderá se emocionar com as apresentações musicais “PlayStation The Concert e A New World: Intimate Music from FINAL FANTASY”.